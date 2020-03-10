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10 березня • оновлено в 18:22
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Під Києвом через коронавірус почали дезінфікувати вулиці. Фото

2.4т
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У Броварах Київської області з вівторка, 10 березня, через загрозу поширення коронавірусу COVID-19 почали дезінфікувати павільйони очікування, дитячі майданчики та лавки на вулицях.

Про це повідомила пресслужба Броварської міської ради на своїй сторінці у Facebook. У місті вирішили посилити заходи безпеки та проводити дезінфекцію не тільки у закладах освіти, культури, торгівлі, але й у місцях великого скупчення людей (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці

Броварська міська рада

"Від сьогодні (10 березня. – Ред.) працівниками КП "Бровари-Благоустрій" дезинфекційним засобом "Еконорм DEZ Актив" обробляються павільйони очікування на вулицях міста, ігрові форми на дитячих майданчиках та лавки у парках та скверах", – йдеться у дописі.

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці

Броварська міська рада

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці

Броварська міська рада

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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