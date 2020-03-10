Під Києвом через коронавірус почали дезінфікувати вулиці. Фото

У Броварах Київської області з вівторка, 10 березня, через загрозу поширення коронавірусу COVID-19 почали дезінфікувати павільйони очікування, дитячі майданчики та лавки на вулицях.

Про це повідомила пресслужба Броварської міської ради на своїй сторінці у Facebook. У місті вирішили посилити заходи безпеки та проводити дезінфекцію не тільки у закладах освіти, культури, торгівлі, але й у місцях великого скупчення людей (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці Броварська міська рада

"Від сьогодні (10 березня. – Ред.) працівниками КП "Бровари-Благоустрій" дезинфекційним засобом "Еконорм DEZ Актив" обробляються павільйони очікування на вулицях міста, ігрові форми на дитячих майданчиках та лавки у парках та скверах", – йдеться у дописі.

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці Броварська міська рада

У Броварах через коронавірус почали дезінфікувати вулиці Броварська міська рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.

Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.

Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.

А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.

З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.

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