Під Києвом бере початок 'Зимова казка'

19 і 20 грудня Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує на відкриття циклу новорічних шоу-програм "Зимова казка" для дітей і дорослих, що триватимуть до 19 січня.

19 і 20 грудня Святий Миколай запрошує дітей та дорослих до Древнього Києва на святкову програму за участю кінно-трюкового театру і костюмованих персонажів. На гостей чекають катання на конях, гарячі напої та страви з багаття, зимові розваги, майстер-класи, новорічні сувеніри, флеш-моби, ігри та розіграші подарунків.

У день Святого Миколая жителі Князівства запрошують гостей здійснити подорож у часі на тисячу років назад. Тут на основі знань сучасної науки відтворюється Древній Київ V-ХІІІ століть в його реальному розмірі, в масштабі 1: 1. Приїхавши до Князівства, гості потраплять до справжнього живого міста Києва Х століття, з масивними оборонними спорудами, князівськими теремами та трибунами, садибами давніх киян, величезними метальними знаряддями, Княжої стайнею ... Є навіть відтворена церква Х століття і середньовічна катівня!

19 і 20 грудня у Древньому Києві відбудеться урочисте відкриття Головної резиденції Нового Року. На цьому святі зберуться всім знайомі казкові персонажі та славні богатирі з Княжої дружини та влаштують казкову новорічну феєрію.

У Головній резиденції Нового Року діти та дорослі зустрінуться з добрим дідусем-чарівником, покладуть свої листи до Чарівної скриньки здійснення мрій і влаштують яскраву фотосесію з казковими героями.

Родзинкою програми 19 і 20 грудня стане прем'єра незвичайного музичного дійства за мотивами М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки", в якому разом із людьми, акторами-каскадерами, візьмуть участь коні рідкісних стародавніх порід. Музична вистава у супроводі живого вокалу і вогняних спецефектів, наповнена блискавичним гумором, буде цікавою та пізнавальною як для дітей, так і для дорослих.

І не важливо, чи будуть морози у ці дні, в Древньому Києві ніхто не змерзне. Адже мешканці Князівства запалять спекотні вогнища і запросять усіх гостей взяти участь у давньослов'янських зимових забавах і веселих хороводах. Древньокиївські кухарі порадують усіх гарячими напоями та смачними стравами з багаття.

Древній Київ багатий на дива! І одне з них – унікальні коні рідкісних історичних порід, що зібрані з усього світу в Княжій стайні. Представників деяких порід в Україні більше ніде не побачити, адже їх було привезено до нашої країни в єдиному екземплярі. Усі бажаючі зможуть підійти до цих прекрасних тварин, погладити, сфотографуватися з ними та навіть здійснити прогулянку верхи, в екіпажі або в санях.

У Древньому Києві кожен відчує себе повноправним мешканцем справжнього середньовічного міста. У середньовічному тирі гостей навчать влучно стріляти з лука і метати ножі, а на монетному дворі - карбувати монети "на щастя" за стародавньою технологією. У Княжої костюмерній можна приміряти одяг і амуніцію часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію для соц.мереж. В гостях у знахарки-волхвині за чашкою трав'яного чаю можна доторкнутися до древніх таємних знань. Любителів екстриму потішать швидкісна гірка "Змій Горинич" і зіп-лайн "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності.

Княжі кухарі пригостять гостей гарячими напоями та смачними стравами, приготованими на вогнищах. Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч в комфортних кімнатах (за умови попереднього бронювання).

Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.

Древній Київ відкривається о 10:00. Початок святкової програми о 13:00.

* В програмі можливі зміни.

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного – в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Доїхати можна на своєму автомобілі або громадським транспортом. Розклад маршруток можна дізнатися на сайті "Обухівтранс" або на сайті "Парк Київська Русь" в розділі "Контакти".

Ціна квитка: повний квиток для дорослого -250 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.