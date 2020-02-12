Під Кабміном і на під'їздах до Києва зібралися десятки фур: що трапилося

У середу, 12 лютого, на під'їздах до Києва, а також у центрі міста, під будівлею Кабінету міністрів України (вулиця Михайла Грушевського), водії десятків фур влаштували мітинги.

Міжнародні вантажоперевізники вимагали, щоб дотримувалися їхні права у роботі. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На авто повісили плакати з написами "Не знущайтеся з автоперевізників", "Втрачає перевізник – втрачає держава". Активісти подали заявку на участь у мітингу, зазначивши, що акція проходитиме безстроково, а під Кабмін з'їдеться близько 600 вантажівок. Вони пообіцяли, що перекривати рух не будуть. Водночас проїзд біля будівлі і на під'їздах до міста вже ускладнився.

Під Кабміном і на під'їздах до Києва зібралися десятки фур Інформатор

За попередньою інформацією ТСН, водії фур виступили проти встановлення комплексів автоматичного зважування вантажівок у русі на важливих шосе. Але всього у перевізників 16 вимог, поданих прем'єр-міністру України. Зокрема це вимога звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні.

До протестів приєдналися і водії автобусів. Але ті не змогли пояснити, для чого прибули на мітинги.

Як написала пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook, поліцейські та нацгвардійці заступили на посилене чергування, аби не допустити порушень громадського порядку під час акцій.

"Наразі на вулиці Грушевського біля КМУ припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів та тягачів. Окрім цього, на декількох в’їздах до столиці сформовані колони вантажного транспорту, які також планують приєднатися до проведення акції у центрі Києва. Поліцейські проводять із водіями профілактичні бесіди для запобігання транспортного колапсу у столиці", – йдеться у повідомленні.

Під Кабміном і на під'їздах до Києва зібралися десятки фур Інформатор

Під Кабміном і на під'їздах до Києва зібралися десятки фур Інформатор

Під Кабміном і на під'їздах до Києва зібралися десятки фур Інформатор

Під Кабміном і на під'їздах до Києва зібралися десятки фур Інформатор

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві у четвер, 6 лютого, зібралися активісти, які хотіли, аби влада дослухалася до їхніх вимог щодо впровадження ринку землі в Україні.

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