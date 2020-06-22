Під час вибуху на Позняках загинула сім'я машиніста "Укрзалізниці": його і ще одного співробітника шукають під завалами

З'явилася інформація про те, що дві жертви вибуху будинку на Позняках – дружина і син машиніста "Укрзалізниці".

Про це повідомляється на сайті Профспілки залізничників і транспортних будівельників України. У повідомленні також йдеться, що самого машиніста і ще одного співробітника АТ "Укрзалізниця" шукають під завалами.

"Вчора, 21 червня, усіх нас спіткала страшна трагедія, наслідки якої торкнулися також сім'ї залізничників. У результаті жахливого вибуху в одному з житлових будинків Києва постраждали працівники АТ "Укрзалізниця" і члени їх сімей. За попередньою інформацією загинули дружина і син машиніста одного з відокремлених підрозділів Товариства. Зараз пошуки його і ще одного залізничника тривають", – повідомили в профспілці.

Як стало відомо OBOZREVATEL, машиніста звали Володимир, його дружину – Інна, а їх сина – Євген. Під час вибуху дивом вижила їхня дочка, 18-річна Анастасія, яка тоді перебувала у ванній. За словами куми родини Ірини Калдиной, цю квартиру вони отримали за роботу Володимира на залізниці.

Вибух в київській багатоповерхівці

"Інна довгий час займалася дітьми, а потім влаштувалася продавцем. Старший син Женя працював в суші-кафе. Дуже хороша сім'я була, це жахлива трагедія. Сама Інна сирота, від неї в дитинстві відмовилися батьки. Її забрала, удочерила і виховувала тітка. Потім Інна вийшла заміж за Володю. Вони стояли в черзі на квартиру на залізниці і ось отримали в цьому будинку", – зазначила вона.

Працюючі на місці рятувальники підтвердили, що під завалами дійсно знаходяться, як мінімум, дві людини.

"У нас є інформація, що під завалами ще можуть бути люди. Зокрема, двоє осіб. Ми розбираємо завали, щоб їх знайти. Можливо, може бути і більше людей, ми не виключаємо цього", – розповів він.

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