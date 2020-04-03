Перукарні в Києві не відкриють: влада доступно пояснила причини. Відео

У Києві перукарні та салони краси не будуть працювати до покращення епідемічної ситуації, яка склалась через поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це заявив радник київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко у відеозверненні, яке з'явилося на Youtube-каналі КМДА. Чиновник назвав причини такого рішення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогодні (2 квітня. – Ред.) у Києві припинена діяльність закладів, які надають перукарські послуги, салонів краси, манікюрних салонів тощо. Місто не ухвалювало жодних рішень щодо їх відкриття чи поновлення їхньої діяльності", – підкреслив Бондаренко.

Перукарні в Києві не відкриють. Ілюстрація

За його словами, у сучасних умовах неможливо проконтролювати дотримання санітарних протиепідемічних вимог, а також дезінфекційних заходів під час роботи таких закладів.

"Для того, аби банально підстригти скроні, вам необхідно буде зняти маску. Ви не можете станом на сьогодні знати, чи був у вас контакт з людиною, хворою на COVID-19. Не варто заради гарної зачіски піддавати загрозі своє життя або здоров’я", – додав Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З'явилася інформація, що у Києві під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19 можуть відкрити перукарні, але не робитимуть це протягом щонайменше тижня.

Мер Києва Віталій Кличко жорстко звернувся до жителів міста і заявив, що громадський транспорт, салони краси і масажні кабінети столиці не відновлять роботу до спаду зараження COVID-19.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що до 24 квітня жінкам доведеться самостійно робити манікюр і зачіски, Кличко сказав: "Так, вибачте, будь ласка. Мер Палермо сказав дуже жорстку річ: "Вибачте, на кладовищі на вашу зачіску ніхто дивитися не буде".

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