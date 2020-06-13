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13 червня • оновлено в 04:25
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Перший пляж у Києві з'явився понад 100 років тому: раритетні фото та історія

1.5т
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У мережі з'явилась історія та фото першого громадського пляжу у Києві. Він відкрився влітку 1918 року на Трухановому острові.

Відповідні знімки та коротка розповідь з'явились на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Там зазначили, що раніше замість пляжів існували спеціальні купальні, а "приймати сонячні ванни" було непристойно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Пляж організували німецькі військові, які перебували у Києві в часи гетьмана Павла Скоропадського", – йдеться у дописі.

Перший громадський пляж у Києві

Перший громадський пляж у Києві

Клуб корінного киянина

У мережі написали, що тоді киянам сподобалась ідея, вони почали не лише купатись у Дніпрі, але і засмагати на березі.

Перший громадський пляж у Києві

Перший громадський пляж у Києві

Клуб корінного киянина

Перший громадський пляж у Києві

Перший громадський пляж у Києві

Клуб корінного киянина

Перший громадський пляж у Києві

Перший громадський пляж у Києві

Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розчулили раритетні фото натовпів людей у Гідропарку у Києві. Знімки були зроблені у 1970-их роках.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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