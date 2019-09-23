Перші заморозки в Києві: синоптики назвали дату

У Києві у вівторок вночі, 24 вересня, очікуються перші сильні заморозки.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, температура повітря знизиться до 0…-5 градусів.

А пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр написала про II рівень небезпечності (помаранчевий).

Перші заморозки в Києві: названа дату

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!