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23 вересня • оновлено в 15:27
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Перші заморозки в Києві: синоптики назвали дату

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У Києві у вівторок вночі, 24 вересня, очікуються перші сильні заморозки.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, температура повітря знизиться до 0…-5 градусів.

А пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр написала про II рівень небезпечності (помаранчевий).

Перші заморозки в Києві: названа дату

Перші заморозки в Києві: названа дату

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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70rus xxx
70rus xxx
Нынче снова отопительный сезон в декабре начнется?
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