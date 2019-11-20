"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою

Заклад "П.Пельмені", який розташований на Бессарабському ринку в Києві, зганьбився рекламою з еротичним підтекстом.

Також у ній помітили пропаганду вживання наркотиків. Провокаційні знімки з'явилися в Instagram-акаунті пельменної і викликали обурення у жителів столиці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Тільки не на обличчя". Слова, про які можна забути, насолоджуючись фірмовим П.пельмешком на Бессарабці", – написали під фото, на якому дівчина зі сметаною на грудях і обличчі відкрила рот, щоб з'їсти страву. За волосся її тримає чоловіча рука.

Реклама пельменної обурила киян Instаgram p.pelmeni

Реклама пельменної обурила киян Instаgram p.pelmeni

На другому фото позує чоловік, який зображує нібито вживання наркотиків – через купюру він вдихає носом борошно.

Киян обурила така відверта реклама. "Отримуєте премію за найбільш огидну і сексистську рекламу", "Як убого", "Дно пробите", "Я ніколи не буду купувати вашу продукцію", "Це принизливо", "Креатив на обличчя", – написали в коментарях.

Користувачі пригадали схожу історію з "Київською перепічкою", маркетологи якої також пішли шляхом реклами з пікантними нотками і розлютили жителів столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців обурила вульгарна реклама ковбаси.

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