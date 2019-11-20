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20 листопада • оновлено в 20:52
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/ Життя столиці

"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою

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Заклад "П.Пельмені", який розташований на Бессарабському ринку в Києві, зганьбився рекламою з еротичним підтекстом.

Також у ній помітили пропаганду вживання наркотиків. Провокаційні знімки з'явилися в Instagram-акаунті пельменної і викликали обурення у жителів столиці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Тільки не на обличчя". Слова, про які можна забути, насолоджуючись фірмовим П.пельмешком на Бессарабці", – написали під фото, на якому дівчина зі сметаною на грудях і обличчі відкрила рот, щоб з'їсти страву. За волосся її тримає чоловіча рука.

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Реклама пельменної обурила киян

Реклама пельменної обурила киян

Instаgram p.pelmeni

Реклама пельменної обурила киян

Реклама пельменної обурила киян

Instаgram p.pelmeni

На другому фото позує чоловік, який зображує нібито вживання наркотиків – через купюру він вдихає носом борошно.

Киян обурила така відверта реклама. "Отримуєте премію за найбільш огидну і сексистську рекламу", "Як убого", "Дно пробите", "Я ніколи не буду купувати вашу продукцію", "Це принизливо", "Креатив на обличчя", – написали в коментарях.

"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою
"Тепер можна на обличчя": пельменна в Києві обурила хайповою рекламою

Користувачі пригадали схожу історію з "Київською перепічкою", маркетологи якої також пішли шляхом реклами з пікантними нотками і розлютили жителів столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців обурила вульгарна реклама ковбаси.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Київська перепічка
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