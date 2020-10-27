Як автолюбителя мене завжди турбувала проблема постійних пробок і відсутності парковок в столиці. Але днями я зіткнулася з цією проблемою, так би мовити, зсередини і зрозуміла, що парковок в Київ не буде ніколи і ні за яких обставин!

Тепер про все докладніше. Нещодавно у мене була призначена зустріч в обід біля Палацу спорту. Розуміючи, що в центрі припаркувати автомобіль досить складно, я приїхала заздалегідь і зробила кілька кіл, щоб знайти місце для парковки згідно правил дорожнього руху. Такого місця я не виявила: всі платні парковки в околицях були заповнені, а про наявність парковки в ТРЦ "Гулівер" я забула, тому не знаю, чи були там вільні місця. У підсумку, я змушена була поставити автомобіль в недозволеному місці, де, до речі, вже стояло досить багато автомобілів, власники яких, мабуть, так само, як і я зневірилися знайти вільне місце. Перед тим, як залишити автомобіль, я переконалася, що він нікому не завадить і відправилася на зустріч.

Після зустрічі, підходячи до свого автомобіля, я виявила, що його забирає евакуатор. Мої переговори з інспектором нічого не дали - інспектор дуже поспішав відправити евакуатор з моїм автомобілем на штрафмайданчик, хамив, огризався і вчив мене життя. Хоча, як я з'ясувала потім, згідно порядку тимчасового затримання транспортних засобів, оскільки я могла ліквідувати порушення в максимально короткий термін, я повинна була сплатити тільки штраф за неправильну парковку і забрати свою машину.

На секундочку представила, що прийшла на 5 хвилин пізніше і не виявила свій автомобіль на місці. Я, безумовно, дуже стрессоустойчивий людина, але підозрюю, що моє серце не на жарт б закалатало. А що могло б бути з більш вразливими людьми? І, природно, відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю ніхто б не поніс. Але це все лірика.

Приїхавши на штрафмайданчик, я побачила там величезна кількість людей, які шукали свої автомобілі, а евакуатори один за іншим підвозили нові автомобілі, немов гарячі пиріжки. Складалося чітке враження, що зарплата евакуаторників безпосередньо залежить від кількості доставлених на штрафмайданчик машин.

Окремо торкнуся умов, створених для зберігання транспортних засобів і для заповнення документів. Адміністративне приміщення, в якому люди заповнюють документи і здійснюють оплати, дуже маленьке (суб'єктивно близько 12 квадратних метрів), ручок немає, дезінфекторів немає, туалет не працює, руки помити ніде. Одночасно в приміщенні знаходиться не менше 10 - 15 чоловік. Правда чудові умови, створені державною установою в період пандемії? Сама штрафмайданчику не краща: нерівний шматок землі з брудом і калюжами, огороджений сіткою і охороняється одним поліцейським.

А тепер найцікавіше! Я отримала три квитанції для оплати.

Перша квитанція – це штраф 255 гривень за порушення правил парковки. Визнаю, порушення, хоч і вимушене, було, тому штраф повинен бути сплачений. Правда, і тут не без нюансів. У законодавстві чітко прописано, що в разі оплати протягом 10 днів, оплачується 50% штрафних санкцій. Я ж оплатила моментально і в повному обсязі.

Друга квитанція на 144 гривні - оплата за зберігання автомобіля на штрафмайданчику. Мій автомобіль знаходився там близько години, умови зберігання я описала вище. Чи не сильно дорого? Наскільки я розумію, ці гроші йдуть в поліцію. Побачивши кількість автомобілів на цій штрафмайданчику, і порахувавши щоденні доходи, розумію, що поліція Києва повинна озолотитися.

Ну і самий "цимес". Третя квитанція на 1270 гривень – оплата за послугу транспортування автомобіля на штрафмайданчик такому собі ТОВ "Евакуатор сервіс". Тобто гроші йдуть не в бюджет, а якоїсь незрозумілої фірмочці.

Будучи людиною цікавим, я вирішила дізнатися докладніше щодо даного ТОВ і з'ясувала багато цікавих фактів.

Отже, 22 листопада 2019 року, між департаментом транспортної інфраструктури КМДА і ТОВ "Евакуатор Сервіс" був підписаний договір про надання послуг транспортування автомобілів.

Вартість послуги не обумовлена, але зате сказано, що вона повинна бути економічно обґрунтованою, визначається виконавцем і сплачується безпосередньо на його рахунок (тобто на рахунок "Евакуатор Сервіс").

Мені було б дуже цікаво дізнатися економічне обґрунтування ціни 1270 гривень, з урахуванням того, що їхати від місця моєї парковки до стоянки біля 8 км.! Крім того, якщо "загугли" вартість послуг евакуатора, можна знайти набагато нижчі ціни, пропоновані різними компаніями. Але це ще що! Там же можна знайти пропозиції самої компанії "Евакуатор Сервіс"! Вартість послуги евакуатора згідно з оголошенням, становить 500 гривень (подача) + 15 гривень (за кожний кілометр). А це означає, що за договором з КМДА, вартість послуги вище практично в 2 рази їх стандартної ціни!

Далі, мені було цікаво з'ясувати, що з себе представляє ТОВ "Евакуатор Сервіс". І знову цікаві факти. "Прошерстів" сайт КМДА, я не виявила тендера на послуги евакуації автомобілів! Дивно?

Далі – краще. А що ж це за велика компанія ТОВ "Евакуатор Сервіс", що тримає в страху всю столицю України? Згідно з відкритими джерелами, це компанія, заснована в 2012-му році, має одного учасника, зі статутним капіталом - 1000 гривень і зареєстрована в місці масової реєстрації. Звичайно, ще було б цікаво подивитися звітність даного "гіганта" і відрахування податків до бюджету, але, на жаль, у відкритому доступі такої інформації немає.

Як же така компанія змогла потрапити в поле зору і укласти такий вигідний договір з КМДА? Звідки взялася заявлена ціна? Куди дивиться Антимонопольний комітет?

Корупція? Ні, не чули?

Який висновок роблю я для себе з усього вишенапісанного? А він, насправді, всього один! Бізнес, пов'язаний з евакуацією автомобілів, є годівницею для корупціонерів! А це означає, що нормальних парковок в Києві не буде ніколи! Це просто не вигідно!