Пандочка і фотосесія для милих дам: на Співочому полі привітають жінок з 8 березня

Організатори Фестивалю гігантських китайських ліхтарів, який зараз проходить на столичному Співочому полі, вирішили зробити сюрприз жінкам на честь 8 березня. Першим десяти відвідувачкам Фестивалю подарують м'які іграшки - милих китайських пандочек! А також серед гостей будуть розіграні 3 сертифікати на фотосесію.

"Ми знаємо, як важливо робити приємні сюрпризи для наших жінок. Всі люблять м'які іграшки, а ще більше-професійні фотосесії, тому свято 8 березня-хороший привід їх порадувати. Упевнений, що сама виставка нікого не разочарует- ми намагаємося кожен захід зробити особливим для киян і гостей столиці ", -говорить організатор фестивалю, директор компанії-оператора Співочого поля Денис Погорілко.

У святковій програмі заходу - виступ китайських артистів, фаєр-шоу, тематичні конкурси та вікторини.

Нагадаємо, що Україна стала першою в Східній Європі, де стартував Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Масштабні інсталяції з яскравих вогнів вже встигли побувати в 40 країнах світу. На відвідувачів чекає гігантський дракон, сади панд, слони і фламінго. Над кожною інсталяцією працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

Помилуватися композиціями можна буде до кінця березня.

Час роботи виставки: з 17.00 до 23.00

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!