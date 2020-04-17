Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві 17 квітня прибув новий борт з важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

"Репост!! Знову прибув борт з пораненими, знову швидкі мчали в центральний госпіталь. Поранених привезли з Харкова, є дуже важкі, їх забрали в реанімації, є воїни з ампутацією. Це все, звичайно, дуже важко, пандемія, пожежі і війна, всім треба допомагати", - написала вона.

Волонтер повідомила, що в госпіталі карантин, але хлопцям завозять соки, йогурти, ковбаса, сир, каву, солодке і шорти, футболки, спортивні костюми. Медикам купили захисні костюми, більше 500 штук, в різні лікарні, на фронт і госпіталю. На цьому тижні допомагали пожежним в Чорнобильській зоні, відіслали два вантажу майже 300 кг.

"Важкий час для країни, допомагаємо хто чим може. Всі звіти та чеки дивіться у мене на сторінці", - написала Наталя.

З питань пишіть в личку.

Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 монобанк,

Приватні 5218 5722 2178 3579 Юсупова.

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової