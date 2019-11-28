Прибрати Хмельницького і магазини: Бродський озвучив першочергові заходи з благоустрою Києва

Президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський запропонував замість пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві звести пам'ятник воїнам за незалежність країни.
Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Запис було опубліковано в четвер, 28 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
На подив журналіста Бродський відповів: "У 2006 році, я тоді був депутатом Київради, я запропонував знести пам'ятник Леніну. Минуло вісім років – знесли. І цих хлопців теж приберемо, і Арку дружби народів".
Пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві
IGotoWorld.com
Очільник редради OBOZREVATEL уточнив, що пропонує не знести пам'ятник, а перенести його.
"Навіть Шевченко говорив: "Щоб тебе, Богдане, мати не родила". Про холокост я не буду говорити... А про те, що цей хлопець нас завів у глухий кут – це росіяни його прославляли... для того, щоб ми жили в "мирі та дружбі" назавжди, і ця Арка дружби народів – це була частина пропаганди Російської імперії", – додав Бродський.
На місце, займане Хмельницьким, варто поставити пам'ятник людям, які проливали кров за Україну.
"Це символічно. Не пам'ятник тому, хто нас ТУДИ приєднав, а пам'ятник ось цим пацанам, які кров проливають кожен день. Ця площа, вона для цього і створена, мені здається, біля Софії, біля коренів", – наголосив бізнесмен.
Він також додав, що в українській столиці в першу чергу варто знести всі білборди, зробити нормальні паркінги.
"Всі будинки у мене б перетворилися в ОСББ, одразу. Ось, наприклад, Майдан Незалежності, там, де магазини – на вихід... понабудовували ось ці жахи – на вихід", – вважає Бродський.
Пропонуємо подивитися трансляцію інтерв'ю:
Як писав OBOZREVATEL, Михайло Бродський висловив думку, що президент Володимир Зеленський може закінчити війну, однак із Донбасом краще попрощатися.
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