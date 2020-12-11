Школярка з Києва, що впала 40 разів на Андріївському узвозі в ожеледь, стала зіркою іноЗМІ
Дівчинка Марія з Києва, яка в ожеледь не могла пройти по Андріївському узвозу і потрапила на відео, стала героїнею іноземних ЗМІ.
Так, ролик падінь дитини, що став вірусним, опублікували багато закордонних медіа, зокрема – американська телерадіомережа CBS і найбільша німецька газета Bild (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
У коментарі "Сегодня" школярка розповіла, що впала на вкритій льодом дорозі 40 разів. Дитина не постраждала, лише трохи забила коліно.
Відомо, що дівчинка займається гімнастикою. Журналісти пожартували, що там дитина навчилася правильно падати. Ймовірно, тому її "пригоди" на Андріївському узвозі обійшлися без травм.
Марія зазначила, що до неї прийшов її брат і допоміг дістатися додому. У школярки багато братів та сестер, оскільки сім'я взяла дітей із притулку.
Матір дівчинки розповіла, що поки відео з її дитиною веселило мережу, сама вона не могла дивитися на нього без сліз.
Відео падінь маленької дівчинки на вулиці:
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