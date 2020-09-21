Отруйний смог у Києві: дітей не пустили до школи, вікна просять не відчиняти

У Києві 21 вересня дітей не пустили до школи через отруйний смог, який оповив житлові масиви Осокорки та Позняки.

Школярі залишилися вдома в Дарницькому районі, повідомили на сторінці "Дарниця Live" в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Через екологічний колапс, що трапився сьогодні в Дарницькому районі, дітям дозволили не йти до школи", – зазначили в співтоваристві.

У Києві діти не пішли до школи через смог. "Дарниця Live" в Telegram

Пожежа в Києві. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у Facebook

Пожежу на вулиці Колекторній, що стала причиною їдкого смогу над столицею, станом на 11:00 продовжували гасити. Як повідомили на сторінці Дарницької районної адміністрації у Facebook, вогонь частково перекинувся на торфовища.

Відкритого вогню на місці загоряння немає. Рятувальники продовжили проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки.

Дим у Києві. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у Facebook

Фахівці нагадали, що робити у випадках задимленості:

Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок

Тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці

Під час відчинення вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її змінювати

Вимкнути системи кондиціонування та очищення повітря

Проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря

Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів у день для дорослих. Для відшкодування втрати солей і мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря

Смог огорнув Київ. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у Facebook

Пожежа в Києві перекинулася на торфовища. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у Facebook

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