Отруйний смог у Києві: дітей не пустили до школи, вікна просять не відчиняти
У Києві 21 вересня дітей не пустили до школи через отруйний смог, який оповив житлові масиви Осокорки та Позняки.
Школярі залишилися вдома в Дарницькому районі, повідомили на сторінці "Дарниця Live" в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Через екологічний колапс, що трапився сьогодні в Дарницькому районі, дітям дозволили не йти до школи", – зазначили в співтоваристві.
Пожежу на вулиці Колекторній, що стала причиною їдкого смогу над столицею, станом на 11:00 продовжували гасити. Як повідомили на сторінці Дарницької районної адміністрації у Facebook, вогонь частково перекинувся на торфовища.
Відкритого вогню на місці загоряння немає. Рятувальники продовжили проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки.
Фахівці нагадали, що робити у випадках задимленості:
Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок
Тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці
Під час відчинення вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її змінювати
Вимкнути системи кондиціонування та очищення повітря
Проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря
Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів у день для дорослих. Для відшкодування втрати солей і мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Місцеві жителі повідомили, що в Києві, біля метро "Позняки" вранці в понеділок, 21 вересня, небо затягнуло їдким димом і туманом.
На вулиці Лариси Руденко в Києві (житловий масив Осокорки) вранці 21 вересня індекс якості повітря становив 341, що вже є небезпечним рівнем.