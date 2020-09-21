Отруйний смог у Києві: дітей не пустили до школи, вікна просять не відчиняти

Карина Бондаренко Життя столиці 12:38, 21.09.2020 Оновлено: 13:14, 21.09.2020

У Києві 21 вересня дітей не пустили до школи через отруйний смог, який оповив житлові масиви Осокорки та Позняки.

Школярі залишилися вдома в Дарницькому районі, повідомили на сторінці "Дарниця Live" в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Через екологічний колапс, що трапився сьогодні в Дарницькому районі, дітям дозволили не йти до школи", – зазначили в співтоваристві.

У Києві діти не пішли до школи через смог.
"Дарниця Live" в Telegram
Пожежа в Києві.
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у Facebook

Пожежу на вулиці Колекторній, що стала причиною їдкого смогу над столицею, станом на 11:00 продовжували гасити. Як повідомили на сторінці Дарницької районної адміністрації у Facebook, вогонь частково перекинувся на торфовища.

Відкритого вогню на місці загоряння немає. Рятувальники продовжили проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки.

Дим у Києві.
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у Facebook

Фахівці нагадали, що робити у випадках задимленості:

  • Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок

  • Тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці

  • Під час відчинення вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її змінювати

  • Вимкнути системи кондиціонування та очищення повітря

  • Проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря

  • Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів у день для дорослих. Для відшкодування втрати солей і мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

  • Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря

Смог огорнув Київ.
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у Facebook
Пожежа в Києві перекинулася на торфовища.
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Місцеві жителі повідомили, що в Києві, біля метро "Позняки" вранці в понеділок, 21 вересня, небо затягнуло їдким димом і туманом.

  • На вулиці Лариси Руденко в Києві (житловий масив Осокорки) вранці 21 вересня індекс якості повітря становив 341, що вже є небезпечним рівнем.

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