Останній дзвоник 2020 у Києві: у КМДА пояснили, як святкуватимуть на карантині

У столиці свято "Останнього дзвоника 2020" під час карантину відзначатимуть онлайн, на телеканалі "Київ".

Як написала пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті, святкування відбудеться у п'ятницю, 29 травня, о 12:15.

"На жаль, карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи, і традиційний урочистий формат святкування змінився на онлайн. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника 2020" організували онлайн на телеканалі "Київ", – йдеться у повідомленні.

Останній дзвоник у Києві під час карантину. Ілюстрація

Зазначається, що на телеканалі пролунають вітання, слова про школу, вчителів, учнів та батьків, а ще будуть транслюватися спеціальні програми, присвячені "Останньому дзвонику 2020".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко розповів, що в столиці з 1 червня планують розпочати наступний етап ослаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу. Тоді хочуть відкрити дитячі садки, спортивні комплекси і зали, пляжі, кладовища.