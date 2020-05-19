Мер Києва Віталій Кличко пояснив, які правила діятимуть під час пандемії COVID-19 у наземному громадському транспорті столиці, роботу якого планують відновити вже після 22 травня.

Про це він розповів під час брифінгу 19 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За словами очільника міста, контролювати дотримання цих правил повинна поліція з допомогою працівників муніципальної охорони (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І комунальний наземний громадський транспорт, і приватний громадський транспорт, що відновить роботу, зможе перевозити одночасно не більше як половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований", – підкреслив Кличко.

Громадський транспорт у Києві. Ілюстрація

"Водії та кондуктори зобов'язані носити маску або респіратор, рукавички. У масках повинні бути й пасажири, а також не нехтувати рукавичками. Усі співробітники компанії-перевізника перед початком роботи зобов'язані пройти термометрію. Особи з температурою вище за 37,2 градуса і з симптомами ГРВІ не допускаються до роботи", – додав мер Києва. За його словами, перед кожним рейсом транспорт повинні дезінфікувати.

Він також розповів про тарифи у приватному громадському транспорті Києва, який запрацює після 22 травня. Мер столиці зауважив, що постановою уряду 2015 року було скасовано державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів у автотранспорті загального користування.

"І тарифи маршрутних таксі належать до сфери вільних цін. Їх кожен перевізник формує самостійно. Зважаючи на попит та пропозиції на ринку послуг, вартість пального та інші витрати. На жаль, міська влада не має повноважень погоджувати тарифи автобусних маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі", – сказав Кличко.

За його словами, перед тим як підвищити вартість проїзду, перевізники повинні щонайменше за сім робочих днів попередити про наміри, а ще надати всі документи, які обґрунтовують це. Обов’язково зростання цін мають перевірити органи контролю.

"Наскільки мені відомо, таких звернень від приватних перевізників до контролювальних органів не було. Я вже заявляв і підкреслю, що в комунальному громадському транспорті підвищувати вартість проїзду місто не планує. А якщо приватні перевізники спробують необґрунтовано, "зі стелі" сформувати нові тарифи, ми будемо звертатися до Антимонопольного комітету", – підсумував мер столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що після відновлення роботи метро в Києві в межах послаблення карантину пасажири користуватимуться лише електронним квитком. Водночас вони зможуть використати придбані раніше зелені жетони протягом місяця від дати відкриття метрополітену.