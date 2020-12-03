Київська блогерка погрожувала "знищити магією" слідчу. Відео

Дар'я Дурова Життя столиці 23:00, 3.12.2020

Київська блогерка Олена Лоран погрожувала слідчій і "прокляла" її за те, що співробітниця правоохоронних органів зібрала достатньо доказів, щоб посадити чоловіка Лоран за хуліганство.

За фактами погроз і переслідування поліція Київської області повідомила блогерці про підозру. Про це повідомила пресслужба правоохоронців на офіційному сайті.

Сама Лоран винною себе не вважає й назвала ситуацію "свавіллям" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Instagram / Олена Лоран

Як стверджують копи, Лоран два місяці переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції. "Користуючись своєю публічністю в соціальних мережах", жінка намагалася залякати правоохоронця, щоб та прийняла позитивне рішення у кримінальній справі проти чоловіка блогерки.

У представленому поліцією листуванні видно, що жінка погрожувала "знищити" слідчу.

Погрози слідчій
kv.npu.gov.ua
Лоран неодноразово писала співробітниці правоохоронних органів
kv.npu.gov.ua
Скриншот листування
kv.npu.gov.ua

Чоловіка блогерки звинувачували в порушенні ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. Після того, як слідча повідомила йому про підозру, Лоран почала залякувати жінку своїми "магічними здібностями", психологічно тиснути і відправляти на особистий номер мобільного телефону текстові й голосові повідомлення з погрозами життю та здоров'ю.

31-річну блогерку підозрюють за ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця).

Instagram / Олена Лоран

Їй загрожує штраф до 1700 грн, виправні роботи на строк до одного року або арешт на строк до трьох місяців.

Книги з магії в будинку Лоран
kv.npu.gov.ua

На своєму YouTube-каналі Лоран досить різко висловилася про ситуацію. Вона стверджує, що її чоловік не винен, а до неї додому вручати підозру приїхали "10 спецназівців".

Жінка цікавиться чорною магією
Facebook / Поліція Київської області
Українка проводила магічні обряди
kv.npu.gov.ua
Езотеричні предмети, вилучені в будинку Лоран
kv.npu.gov.ua

Олена Лоран (справжнє ім'я Олена Дюрцька) – 31-річна українська блогерка і телеведуча. Вона позиціонує себе як "відьму" і займається "магічними" консультаціями фоловерів.

Instagram / Олена Лоран
Instagram / Олена Лоран

Як писав OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва чоловік увірвався до церкви і погрожував себе зарізати. Він тримав біля горла розбиту пляшку.

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