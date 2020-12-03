Київська блогерка погрожувала "знищити магією" слідчу. Відео

Київська блогерка Олена Лоран погрожувала слідчій і "прокляла" її за те, що співробітниця правоохоронних органів зібрала достатньо доказів, щоб посадити чоловіка Лоран за хуліганство.

За фактами погроз і переслідування поліція Київської області повідомила блогерці про підозру. Про це повідомила пресслужба правоохоронців на офіційному сайті.

Сама Лоран винною себе не вважає й назвала ситуацію "свавіллям" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як стверджують копи, Лоран два місяці переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції. "Користуючись своєю публічністю в соціальних мережах", жінка намагалася залякати правоохоронця, щоб та прийняла позитивне рішення у кримінальній справі проти чоловіка блогерки.

У представленому поліцією листуванні видно, що жінка погрожувала "знищити" слідчу.

Чоловіка блогерки звинувачували в порушенні ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. Після того, як слідча повідомила йому про підозру, Лоран почала залякувати жінку своїми "магічними здібностями", психологічно тиснути і відправляти на особистий номер мобільного телефону текстові й голосові повідомлення з погрозами життю та здоров'ю.

31-річну блогерку підозрюють за ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця).

Їй загрожує штраф до 1700 грн, виправні роботи на строк до одного року або арешт на строк до трьох місяців.

На своєму YouTube-каналі Лоран досить різко висловилася про ситуацію. Вона стверджує, що її чоловік не винен, а до неї додому вручати підозру приїхали "10 спецназівців".

Олена Лоран (справжнє ім'я Олена Дюрцька) – 31-річна українська блогерка і телеведуча. Вона позиціонує себе як "відьму" і займається "магічними" консультаціями фоловерів.

Як писав OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва чоловік увірвався до церкви і погрожував себе зарізати. Він тримав біля горла розбиту пляшку.