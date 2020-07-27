Однорічний хлопчик з Києва побив рекорд України, зробивши 430 вправ на прес. Фото
Маленький киянин, якому лише 1 рік та 9 місяців, Владислав Зайончковський встановив рекорд України, зробивши 430 повторів вправи на прес у безперервному режимі.
Як розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, наймолодший в Україні кросфітер ще не вміє добре говорити (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Назва рекорду – "Найбільша кількість повторів вправи на прес". Ще перед встановленням Вєтрова писала, що головною проблемою може стати можливість дитини фокусуватися на одній вправі довгий час і не втрачати увагу. Водночас батьки хлопчика були переконані, що постійні тренування допомогли малюку звикнути до навантажень та спокійно реагувати на них.
"Заняття спортом позитивно впливають на розвиток головного мозку дитини. Для нас, батьків, це один з постулатів для ранішнього та всебічного розвитку дитини", – пояснив тато малюка Олексій Зайончковський.
Саме у коментарях під дописом із анонсом події Вєтрова розповіла, що хлопчик зробив 430 повторів вправи на прес у безперервному режимі та став рекордсменом України.
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