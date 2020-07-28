Однорічний хлопчик з Києва побив рекорд України, зробивши 430 вправ на прес. Фото

Маленький киянин, якому лише 1 рік та 9 місяців, Владислав Зайончковський встановив рекорд України, зробивши 430 повторів вправи на прес у безперервному режимі.

Як розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, наймолодший в Україні кросфітер ще не вміє добре говорити (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Назва рекорду – "Найбільша кількість повторів вправи на прес". Ще перед встановленням Вєтрова писала, що головною проблемою може стати можливість дитини фокусуватися на одній вправі довгий час і не втрачати увагу. Водночас батьки хлопчика були переконані, що постійні тренування допомогли малюку звикнути до навантажень та спокійно реагувати на них.

Однорічний хлопчик з Києва побив рекорд України, зробивши 430 вправ на прес Facebook/Лана Вєтрова

Однорічний хлопчик з Києва побив рекорд України, зробивши 430 вправ на прес Facebook/Лана Вєтрова

"Заняття спортом позитивно впливають на розвиток головного мозку дитини. Для нас, батьків, це один з постулатів для ранішнього та всебічного розвитку дитини", – пояснив тато малюка Олексій Зайончковський.

Саме у коментарях під дописом із анонсом події Вєтрова розповіла, що хлопчик зробив 430 повторів вправи на прес у безперервному режимі та став рекордсменом України.

Однорічний хлопчик з Києва побив рекорд України, зробивши 430 вправ на прес Facebook/Лана Вєтрова

Однорічний хлопчик з Києва побив рекорд України, зробивши 430 вправ на прес Facebook/Лана Вєтрова

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот

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