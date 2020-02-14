Одна заява замість десятків: у Києві презентували послугу "єМалятко" для батьків

У Києві 14 лютого презентували комплексну послугу "єМалятко" для новоспечених батьків. Тепер вони зможуть витрачати лише 20 хвилин замість двох тижнів на 10 державних послуг, пов'язаних із народженням малюка.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Telegram. За його словами, схожі сервіси у деяких країнах об’єднали 3-5 послуг в одній, а в Україні – одразу всі 10.

"Якщо раніше треба було вистояти у чергах 11 інстанцій, подати 37 документів – зараз 20 хвилин та лише одна заява просто в пологовому", – написав Гончарук.

У Києві презентували послугу "єМалятко" для батьків Telegram/Олексій Гончарук

Він додав, що сервіс уже запрацював у Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі. А скоро буде ще й в онлайн-доступі на порталі "Дія".

Також віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook наголосив, що до послуги "єМалятко" приєдналося відразу 14 київських пологових будинків.

Загалом, за його словами, Київ став п'ятим містом, яке почало використовувати сервіс, а на черзі – ще сім населених пунктів, які приєднаються до програми протягом місяця. Втім, поки що "єМалятко" – у періоді бета-тестування, яке планують закінчити влітку.

"єМалятко передбачає складну взаємодію між декількома державними реєстрами, що належать різним відомствам. У проєкті задіяні дев'ять відомств – Мінцифра, Мін’юст, МВС, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, ДМС, ДПС. Окрім того, реалізація такого масштабного проєкту неможлива без підтримки місцевої влади", – написав Федоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство цифрової трансформації України на початку січня запустило проєкт "єМалятко". Першим він запрацював у Харківському міському перинатальному центрі.

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