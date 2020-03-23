У магазинах та аптеках Києва з 25 березня запровадять нові обмеження у рамках карантину через поширення коронавірусу COVID-19: там повинен перебувати лише один покупець на 10 кв. м.

Про обмеження заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 23 березня, трансляцію якого вели на Youtube-каналі КМДА. А дата була уточнена у протоколі № 16 Постійної комісії ТЕБ та НС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У магазинах та аптеках запроваджуємо додаткові обмеження за кількістю відвідувачів. У приміщеннях має перебувати один покупець на 10 кв. м площі магазину", – підкреслив чиновник.

За його словами, власники магазинів та аптек повинні дотримуватися обмежень, а ще забезпечити виконання раніше запроваджених протиепідемічних заходів.

В аптеках і магазинах Києва вводять жорсткі обмеження. Ілюстрація

Примітно, що з 21 березня у місті заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях через загрозу коронавірусу.

А з 23 березня у Києві зупинили рух громадського транспорту. Ним користуватися зможуть лише ті люди, які працюють у лікарнях, правоохоронних органах, продовольчих магазинах та аптеках, сфері ЖКГ, а також рятувальники. Інші повинні будуть залишатися вдома або користуватись приватним транспортом, таксі.

З'ясувалося, як медикам, правоохоронцям, рятувальникам та іншим людям, які забезпечують життєдіяльність Києва, отримати перепустку в громадський транспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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