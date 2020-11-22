Обшуки в музеї Революції Гідності: директор розповів, куди поділися гроші на будівництво
Гроші, які були на виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні, не зникли, а були перераховані підрядникам на придбання матеріалів.
Про це "Громадському" повідомив директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. За його словами, під час обшуку правоохоронці вилучили документи, які були в публічному доступі, а про проблеми будівництва було відомо вже два роки.
Пошивайло пояснив, що територія, де має бути будівництво, знаходиться під арештом і там відбуваються слідчі експерименти. Але на момент перерахування грошей підрядник про це не знав.
"Був чіткий план і графік робіт, що 20 лютого повинен бути побудований, відкрито меморіал, треба було закуповувати матеріали. Саме тому і була виплачена така сума. Виплата авансу – це постійна практика, це не є злочином", – сказав він.
При цьому директор музею запевнив, що довіряє підряднику, оскільки особисто перевіряв наявність будматеріалів.
"У нас є звіти підрядника за закуплені матеріали. Ми самі бачили ті дерева, граніт. Гроші не зникли. Єдина перешкода – це арешт ділянки. Це звучить дуже маніпулятивно, оскільки ніяких звинувачень нам не надано, ми не знаємо в якому статусі нас викликали (на допит – Ред.)", – підсумував Пошивайло.
Директор музею Революції Гідності рассказал, что кошти на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні, були перераховані підряднікам для закупівлі матеріалів pic.twitter.com/Y4JEteXUOR- hromadske (@HromadskeUA) November 21, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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