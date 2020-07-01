Обмеження роботи кафе та ресторанів у Києві: Ляшко пояснив, чому ввели дедлайни
У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що обмеження роботи кафе, ресторанів і розважальних закладів у Києві пов'язане з роботою нічних клубів.
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Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я пояснив в ефірі "Громадського" заявив, що нічні клуби працюють під виглядом закладів громадського харчування, проте там нереально дотримуватися протиепідемічних заходів.
"Тому, обмежуючи час діяльності закладів громадського харчування, ми не дозволяємо в такий спосіб працювати нічним клубам, які могли відкриватися і працювати під маркою закладів громадського харчування", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці з 1 липня посилили протиепідемічні заходи. Місцева влада вирішила:
обмежити час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (зокрема, кінотеатрів) – до 22:00;
обмежити організацію масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22:00.