Обмеження роботи кафе та ресторанів у Києві: Ляшко пояснив, чому ввели дедлайни

У МОЗ пояснили обмеження з ресторанами і кафе.

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що обмеження роботи кафе, ресторанів і розважальних закладів у Києві пов'язане з роботою нічних клубів.

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Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я пояснив в ефірі "Громадського" заявив, що нічні клуби працюють під виглядом закладів громадського харчування, проте там нереально дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Тому, обмежуючи час діяльності закладів громадського харчування, ми не дозволяємо таким чином працювати нічним клубам, які могли відкриватися і працювати під маркою закладів громадського харчування", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці з 1 липня посилили протиепідемічні заходи. Місцева влада вирішила: