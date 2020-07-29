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Новопризначений прокурор Києва Кіпер відхрестився від люстрації

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
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Новопризначений прокурор Києва Кіпер відхрестився від люстрації

Новопризначений прокурор Києва Кіпер відхрестився від люстрації.

Прокурор Києва Олег Кіпер підтвердив, що працював позаштатним радником глави Офісу президента, і заявив, що термін "люстрований" до нього вже не застосовується.

Про це він розповів у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". За словами чиновника, після люстрації для нього та його сім'ї були скрутні часи. Новопризначений прокурор Києва відзначив, що у 2016 році отримав свідоцтво про право на провадження адвокатської діяльності, а тоді заснував адвокатське об'єднання.

"З квітня 2019 року надавав професійну допомогу Офісу президента з питань діяльності правоохоронних органів. І вже на початку 2020 року отримав пропозицію стати одним із позаштатних радників на громадських засадах голови Офісу президента. На посаді радника також консультував з питань діяльності правоохоронних органів", – підкреслив Кіпер.

Чиновник додав, що звільнився з Офісу президента після виконання рішення суду про поновлення в органах прокуратури.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, як він реагує на слова про призначення "люстрованого", Кіпер сказав, що у вересні 2019 року суд визнав його звільнення з посади відповідно до закону "Про очищення влади" незаконним та безпідставним.

"Жодних фактів незаконних дій з мого боку або допомоги в узурпації влади не було, люстрація відбулася виключно через посаду, зазначену в законі... Суд, визнавши, що люстрація щодо мене було незаконною, також зобов'язав вилучити моє прізвище зі списку люстрованих осіб Міністерства юстиції. Тому до мене термін "люстрований" уже не застосовується", – підсумував чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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