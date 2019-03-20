"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Головному військовому клінічному госпіталю у Києві потрібна допомога для важкопоранених бійців з Донбасу.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook.

"За три останні дні — троє загиблих воїнів і кілька поранених. Сьогодні так само новини з передової невтішні. Війна жахлива і немає їй кінця. До київського госпіталя продовжують надходити наші бійці, є важкі і є з ампутацією. Щодня наші хірурги роблять воїнам найскладніші операції, рятують життя, руки, ноги і голови. Наші госпітальні будні дуже нелегкі — п'ять років кров, рани, відновлення і, на жаль, смерть. Така ціни війни", — написала вона.

Волонтерка назвала основні потреби для солдатів, це: вода у пляшках, соки, йогурти питні, ковбаса, сир (для перекусу), фрукти (банани, мандарини, яблука), печиво, цукерки, кава, чай. З одягу потрібні куртки (тим, кому можна виходити або виїздити на вулицю), спортивні костюми, футболки, кросівки, поранених привозять у військовій формі, їм треба перевдягнутися.

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для допомоги: 4176 4900 0009 0459 Ветвицька Наталія, ПриватБанк.

Адреса: вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська", Київ.

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув юний захисник України. У мережі показали фото героя.

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