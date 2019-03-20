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/Життя столиці

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

1.9тЧитати матеріал російською

Головному військовому клінічному госпіталю у Києві потрібна допомога для важкопоранених бійців з Донбасу.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook.

"За три останні дні — троє загиблих воїнів і кілька поранених. Сьогодні так само новини з передової невтішні. Війна жахлива і немає їй кінця. До київського госпіталя продовжують надходити наші бійці, є важкі і є з ампутацією. Щодня наші хірурги роблять воїнам найскладніші операції, рятують життя, руки, ноги і голови. Наші госпітальні будні дуже нелегкі — п'ять років кров, рани, відновлення і, на жаль, смерть. Така ціни війни", — написала вона.

Волонтерка назвала основні потреби для солдатів, це: вода у пляшках, соки, йогурти питні, ковбаса, сир (для перекусу), фрукти (банани, мандарини, яблука), печиво, цукерки, кава, чай. З одягу потрібні куртки (тим, кому можна виходити або виїздити на вулицю), спортивні костюми, футболки, кросівки, поранених привозять у військовій формі, їм треба перевдягнутися.

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для допомоги: 4176 4900 0009 0459 Ветвицька Наталія, ПриватБанк.

Адреса: вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська", Київ.

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

"Війна жахлива!" До Києва доправили новий борт з Донбасу

Facebook Наталії Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув юний захисник України. У мережі показали фото героя.

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Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
УкраїнаКиїв
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Есть памперсы б/у. Куда высылать?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Дежавю....
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