Як Київ відзначить новорічні свята у карантин. З'явилася карта

Новий рік 2021 у Києві проходитиме з штучною ялинкою та в онлайні. Транспорт працюватиме у режимі святкового дня, однак конкретного графіка поки немає.

Для того, щоб уникнути скупчення людей, розроблений піший маршрут по центральній частині міста, повідомила на брифінгу директор департаменту культури КМДА Діана Попова (щоб побачити схему маршруту доскрольте до кінця).

Фудкортів та сцени біля головної ялинки країни у цьому році не буде. Водночас відвідувачів чекатимуть інсталяції, сувеніри, напої і снеки.

"Ми вперше розробили великий пішохідний маршрут по Києву, будемо проводити на Арки Дружби народів фестиваль сноубордистів, який буде транслюватися", – розповіла Діана Попова.

Маршрут пролягатиме від Арки Дружби народів через пішохідний міст, Володимирську гірку, Алею художників, Андріївський узвіз до Контрактової площі.

Чи можливий локдаун на Новий рік

Введення локдауну або комендантської години у новорічну ніч залежить виключно від Кабінету міністрів.

''Водночас місто готове до безпечного святкування,'' – заявив начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів Кирило Воронін.

Раніше міський голова Віталій Кличко заявляв, що у разі локдауну у Києві не можна зупиняти громадський транспорт. Метро не закривали у багатьох містах світу в умовах суворого карантину.

"Головне, що повинні розуміти кияни, – транспорт буде працювати для тих, хто їде на роботу і справді по невідкладних справах. А всі решта повинні бути свідомими і не наражатися на небезпеку", – заявив Кличко.

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