Новий рік у Києві пройде без живої ялинки та концертів: перші деталі про святкування

У Києві святкування Нового року-2021 пройде в умовах карантину: не буде концертів і обмежать відвідування святкової зони на Софійській площі.

До того ж головну ялинку країни почнуть встановлювати вже через місяць, у кінці листопада. Вона вперше буде штучною і вищою за минулорічну (понад 30 метрів), говориться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що навколо ялинки влаштують фотозони з казковими персонажами. Живих концертів не передбачається, замість них буде звучати фонова музика. До того ж їжу та напої мають намір продавати тільки на винос.

Софійську площу накриють великим куполом з ілюмінації. Довжина святкових прикрас складе 20 км. Пускати відвідувачів будуть невеликими групами по 100 осіб.

Відзначається, що святкування Нового року в Києві обійдеться приблизно в 35 мільйонів гривень. 200 тисяч гривень візьмуть із міського бюджету, решту виділять меценати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори свята розповіли, якою буде головна ялинка України на Новий рік-2021.