Новий рік-2020: у Києві введуть дві серйозні заборони

У Києві під час новорічно-різдвяних свят у 2020 році не дозволятимуть використовувати феєрверки та продавати міцний алкоголь у публічних місцях.

Про це під час конференції заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, написало видання УНН.

"У зв’язку з рішенням Київської міської ради і гострою ситуацією на сході нашої країни ми виконуємо рішення Київської міської ради: обмежуємо і забороняємо в період новорічних та різдвяних свят феєрверки, салюти і використання піротехнічних засобів", – сказав Мондриївський.

Новий рік-2020 у Києві

Також, за його словами, це пов’язано із безпекою. Окрім використання феєрверків, у столиці України заборонять продаж міцного алкоголю у публічних місцях.

"Із інших заборон: мерія повністю категорично проти продажу на публічних локаціях міцного алкоголю. Це повинно бути в першу чергу свято – сувеніри, активності, дитячі розваги, це не місця, де треба святкувати з алкоголем. Це право кожного, але це не повинно відбуватися у публічних місцях", – підсумував Мондриївський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво та Новий рік-2020 почнуть уже із 14 грудня. Масштабні заходи відбуватимуться у центі столиці – на Софійській площі, а також на Контрактовій площі (Поділ) протягом майже цілого місяця.

Також на Софійській площі встановлять головну ялинку країни. Велика ймовірність, що вона буде живою. Тут же святкуватимуть класичне європейське Різдво в німецькому стилі.

На початку листопада у Києві почали встановлювати святкову ілюмінацію до зимових новорічних свят.

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