Новий рік-2020: у Києві розповіли, як прикрасять вулиці до зимових свят

У Києві почали встановлювати святкову ілюмінацію до зимових новорічних свят.

Спочатку будуть проводити монтаж в центрі столиці, повідомляє пресслужба "Київміськсвітло".

"Уже закінчили роботи по ремонту і почали монтаж святкової новорічної ілюмінації. В першу чергу прикрашена центральна частина міста. Зокрема ілюмінація встановлена на вулицях і площах Києва, а також на прилеглій до них території", – йдеться в повідомленні.

У комунальному підприємстві розповіли, що тільки для прикраси Хрещатика використовували більше 3000 метрів гірлянд та 300 світлових приладів. Ілюмінацію встановили на будівлях Національної філармонії, консерваторії, Київської міської державної адміністрації, Головпоштамту та інше.

В "Київміськсвітло" підкреслили, що всі підготовчі, ремонтні та налагоджувальні роботи фінансувалися за рахунок бюджетних грошей. При цьому нових гірлянд не купували, а використовували торішню.

"На матеріали для ремонту та утримання існуючої ілюмінації за останні роки було виділено – близько 2 млн грн ... Концепція залишається Новорічною. Особливість буде в яскравості (кольорах), динаміці і красі гірлянд які наповнять місто казковою атмосферою, а саме: ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною, деревах і опорах зовнішнього освітлення (падаючий лід, геометричні фігури, гірлянди і кулі та інші новорічні мотиви)", – розповіли комунальники.

Київ Vgorode.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві відзначати зимові свята почнуть вже з 14 грудня. Масштабні заходи будуть проходити в центі столиці – на Софійській площі, а також на Контрактовій площі (Поділ) протягом майже цілого місяця.

Також в столиці напередодні Нового року-2020 на Софійській площі встановлять головну ялинку країни.

Відзначимо, що на зимові свята у 2020 році українці мають шанс отримати вісім вихідних – по чотири дні на Новий рік і стільки ж на Різдво.

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