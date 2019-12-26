Головна Новини
26 грудня • оновлено в 15:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Новий рік-2020: стало відомо, як у Києві їздитиме громадський транспорт

686
Читати матеріал російською

У Києві в новорічну ніч, з 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року, роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв та метро буде продовжено.

Деякі із транспортних засобів курсуватимуть аж до 5:00. Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу".

У Києві в новорічну ніч продовжать роботу громадського транспорту

У Києві в новорічну ніч продовжать роботу громадського транспорту

Транспортні засоби, які змінять графік руху у новорічну ніч:

Так, буде продовжено час роботи тролейбусів №3, №5, №8, №12, №14, №16, №18, №24, №26, №30, №32, №37, №38, №41, №50.

Довше їздитимуть автобуси №17, №20, №21, №23, №33, №33Т, №37, №45, №46, №48, №51, №53, №55, №69, №72, №99, №101, №102, №104, №114.

Продовжать роботу і трамваї №1, №3, №8, №12, №14, №28.

Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі курсуватимуть автобуси №166, №208, №155, №181, №220, №234, №500, №502, №516, №550, №586.

Новини
Новий рік-2020: у Києві введуть дві серйозні заборони

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 деякі тролейбуси змінять свої маршрути:

  • № 6 курсуватиме від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

  • № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

  • № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Пресслужба КМДА також відзначила, що роботу метрополітену буде продовжено на три години, а фунікулер працюватиме цілодобово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня у Києві урочисто запалили головну новорічну ялинку країни на Софійській площі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Новий Рік-2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги