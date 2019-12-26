Новий рік-2020: стало відомо, як у Києві їздитиме громадський транспорт

У Києві в новорічну ніч, з 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року, роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв та метро буде продовжено.

Деякі із транспортних засобів курсуватимуть аж до 5:00. Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу".

У Києві в новорічну ніч продовжать роботу громадського транспорту

Транспортні засоби, які змінять графік руху у новорічну ніч:

Так, буде продовжено час роботи тролейбусів №3, №5, №8, №12, №14, №16, №18, №24, №26, №30, №32, №37, №38, №41, №50.

Довше їздитимуть автобуси №17, №20, №21, №23, №33, №33Т, №37, №45, №46, №48, №51, №53, №55, №69, №72, №99, №101, №102, №104, №114.

Продовжать роботу і трамваї №1, №3, №8, №12, №14, №28.

Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі курсуватимуть автобуси №166, №208, №155, №181, №220, №234, №500, №502, №516, №550, №586.

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 деякі тролейбуси змінять свої маршрути:

№ 6 курсуватиме від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

№ 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Пресслужба КМДА також відзначила, що роботу метрополітену буде продовжено на три години, а фунікулер працюватиме цілодобово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня у Києві урочисто запалили головну новорічну ялинку країни на Софійській площі.

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