Новий рік-2020: стало відомо, чим вражатимуть у Києві

У Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво та Новий рік-2020 почнуть уже з 14 грудня. Масштабні заходи відбуватимуться у центі столиці – на Софійській площі, а також на Контрактовій площі (Поділ) протягом майже цілого місяця.
На сторінках заходів "Новий рік 2020 на Софії" та "Новий рік 2020 на Подолі" у Facebook уже з’явилися детальні розклади та анонси святкувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Як на Софійській, так і на Контрактовій площі 14 грудня відкриють різдвяний ярмарок, а 19 грудня – урочисто засвітять ялинку. Католицьке Різдво зустрінуть 25 грудня, Новий рік, традиційно, – 31 грудня.
Новий рік на Софійській площі
Facebook/Folk Ukraine
Вже 7 січня на Софійській площі відбудеться святкова хода звіздарів та різдвяний концерт, на Контрактовій – схожа хода та народні гуляння. У всі інші дні – на сценах триватимуть святкові концерти.
Новий рік на Подолі
Facebook/Folk Ukraine
Організатори пообіцяли "занурити глядачів у чарівний світ пригод Лускунчика та його королівств" на Софійській площі. У програмі заходів:
Королівство подарунків – ярмарок сувенірів та подарунків до свята.
Королівство смаку – страви та напої.
Королівство розваг – казкове місто для дітей. Веселощі, атракціони, аніматори, інсталяції та подарунки.
Королівство лайків – численні фотозони на площі та Володимирському проїзді.
"Між королівствами курсуватиме казковий різдвяний експрес. Лише ним можна буде дістатися з одного королівства до іншого", – йдеться у повідомленні.
Новий рік на Софійській площі
Facebook/Folk Ukraine
Оскільки тематикою свята стане казка про Лускунчика, саме іграшками-лускунчиками прикрасять ялинку.
"А вона, до речі, сягне понад 28 метрів! Її прикрасять 800 тематичних іграшок та засвітять більш, ніж 4 кілометри різнокольорових гірлянд", – підкреслили організатори.
На Контрактовій площі на Святого Василя, 14 січня, плануються щедрування та виступи фольклорних колективів.
Новий рік на Подолі
Facebook/Folk Ukraine
На цій локації тематикою свята стане опішнянська кераміка. Відвідувачів очікуватиме затишне зимове містечко в етностилі, тематичні інсталяції та розваги. У програмі заходів:
Різдвяний ярмарок зі стравами та сувенірами для всієї родини.
Стріт-арт ковзанка, гірка та традиційні розважальні заходи.
Колоритні арт-об’єкти в опішнянському стилі, світлові інсталяції та фотозони.
Резиденція Святого Миколая для дітей.
Новий рік на Подолі
Folk Ukraine/Сегодня
Скріншот
Допис у мережі
Скріншот
Допис у мережі
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві напередодні Нового року-2020 на Софійській площі встановлять головну ялинку країни. Велика ймовірність, що вона буде живою. Тут же святкуватимуть класичне європейське Різдво в німецькому стилі.
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