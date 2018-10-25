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/Життя столиці

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

24.3тЧитати матеріал російською

До Головного військового клінічного госпіталю у Києві 25 жовтня прибув новий борт із важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook.

"Зробіть, будь ласка, репост, це дуже важливо!! У Києві знову борт із пораненими бійцями! Війна не закінчується і наші воїни 5-й рік віддають свої життя і здоров'я за нас та нашу країну! Після кожного поста про госпіталь, я отримую погрози та образи від сепарів. Ну що сказати, це війна за незалежність українців, наші бійці захищають свою територію!!" — написала вона.

Юсупова звернулася до українців: "Я прошу киян і людей із інших міст допомагати нам, хто чим може! Потреби завжди однакові: соки, вода, кава, чай, ковбаса, сир, солодке. На одяг найбільше йде грошей, хто може, приносьте куртки, шапки, теплі костюми. Ми так само допомагаємо Ірпінському Госпіталю, там теж багато бійців".

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для допомоги: 4176 4900 0009 0459 Ветвицька Наталя, ПриватБанк.

Адреса: вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська", Київ.

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

Facebook Наталії Юсупової

Читайте всі новини по темі "Допомога пораненим в АТО військовим" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Молчанов Федор
Молчанов Федор
а что еще кто то там волонтерит? ого. я думал в 2015 подвязали
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Пэтрэнко Изя
Пэтрэнко Изя
Кожен дэнь четаю на "обоссе"- завалили 5 сепаров, у нас потерь нет, у сепаров 8 "200"-х, у ВСУ потерь нет, дали сепарам жосткий отпор по зубам- 6 убитых сепаров, у нас все "ОК".....А тут нате- нада памперсы, сладкое и калбасу. Могу предложить колбасу. Кожаную..Говорят сладкий, в смысле сладкая.
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6
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Какой-то неправильный способ,заиметь несколько дырок в теле или лишиться конечности,чтобы получить тёплую одёжу и поесть на халяву колбаски...
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6
1

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