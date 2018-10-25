Новий борт із пораненими: волонтер звернулася до українців за допомогою

До Головного військового клінічного госпіталю у Києві 25 жовтня прибув новий борт із важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook.

"Зробіть, будь ласка, репост, це дуже важливо!! У Києві знову борт із пораненими бійцями! Війна не закінчується і наші воїни 5-й рік віддають свої життя і здоров'я за нас та нашу країну! Після кожного поста про госпіталь, я отримую погрози та образи від сепарів. Ну що сказати, це війна за незалежність українців, наші бійці захищають свою територію!!" — написала вона.

Юсупова звернулася до українців: "Я прошу киян і людей із інших міст допомагати нам, хто чим може! Потреби завжди однакові: соки, вода, кава, чай, ковбаса, сир, солодке. На одяг найбільше йде грошей, хто може, приносьте куртки, шапки, теплі костюми. Ми так само допомагаємо Ірпінському Госпіталю, там теж багато бійців".

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для допомоги: 4176 4900 0009 0459 Ветвицька Наталя, ПриватБанк.

Адреса: вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська", Київ.

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової