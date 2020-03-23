Нові випадки захворювання на коронавірус у Києві: Кличко розповів, ким виявилися люди

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що із 14 осіб, у яких нещодавно виявили коронавірус COVID-19, вісім жінок (від 25 до 49 років) та шість чоловіків (від 23 до 56 років).
Про це він заявив під час брифінгу 23 березня, який транслювала КМДА на своєму Youtube-каналі. За словами чиновника, загалом у столиці коронавірус підтвердили у 24 осіб (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином у столиці вже 24 хворих на COVID-19. Із 14 нових лабораторно підтверджених випадків вісім хворих – жінки (від 25 до 49 років) та шість чоловіків (від 23 до 56 років)", – сказав він.
Кличко розповів, ким виявилися хворі на коронавірус кияни. Ілюстрація
За словами Кличка, у 22 із 24 випадків захворіли люди, які повернулися з європейських країн, зокрема із Франції, Німеччини та Іспанiї.
"Два випадки – місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва. На сьогодні 13 із 24 хворих перебувають у лікарнях Києва. 11 – на самоізоляції та отримують лікування вдома під контролем лікарів", – додав чиновник.
Він зазначив, що у місті швидкими тестами було перевірено 594 жителів, а 22 зразки відправили у "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".
"Місто отримує інформацію від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", куди відправляє тести киян на підтвердження чи спростування діагнозу. Результати лабораторних досліджень надходять нам щодоби. Можливо, в МОЗ, де надають дані щодо всіх регіонів, не зовсім коректно порахували", – зазначив Кличко.
Характерно, що, згідно з даними МОЗ, у Києві зафіксували 29 випадків захворювання на COVID-19, через що місто стало лідером із захворюваності на коронавірус.
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