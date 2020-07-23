Нові випадки COVID-19 у Києві: серед заражених виявилися маленькі діти та молоді люди

У Києві серед 112 осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, опинилися молоді люди від 19 років та маленькі діти від шести місяців.

Про це 23 липня написав мер столиці України Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 людей. На сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 60 жінок віком від 19 до 88 років, 47 чоловіків віком від 19 до 73 років, дві дівчинки шести місяців та 14 років, а також три хлопчики від чотирьох до 15 років. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів.

"Одужали за минулу добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2546 мешканців столиці", – відзначив мер Києва.

Він також додав, що найбільшу кількість нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20, у Деснянському – 16, у Печерському та Солом‘янському – по 13.

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