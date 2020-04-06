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6 квітня • оновлено в 17:36
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Атака коронавірусу в Києві: скільки коштують кремація і звичайний похорон

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Після слів міського голови Києва Віталія Кличка про кремацію померлих від коронавірусу, багато хто зробив висновок: ховати "по-старому" відтепер заборонено. Однак, станом на 6 квітня все залишається, як є. Проте, найбличим часом Кабмін повинен опублікувати постанову, яка стосується цієї делікатної теми.

Запобігти зараженню

Наприкінці березня китайські вчені на прес-конференції в Пекіні заявили, що коронавірус залишається в легенях пацієнтів після смерті. У той же час у ВООЗ вважають, що самі тіла не несуть загрози, а ось скупчення людей під час церемонії – так.

Проте, в Китаї та Італії, які серйозно постраждали від епідемії коронавірусу, воліли кремацію.

В Україні є всього три крематорія, один із них – у Києві. OBOZREVATEL з'ясував, у скільки обійдеться в столиці процедура кремації і що для цього потрібно.

Де знаходиться Київський крематорій?

У Києві існує один крематорій, він розташований на Байковому кладовищі (вул. Байкова, 16). Там знаходиться і колумбарій, куди можна помістити урну з прахом.

Київський крематорій

Київський крематорій

Скріншот з відео "Апостроф"

Кремація проводиться щодня, за винятком великих державних і релігійних свят.

Крематорій в Києві

Крематорій в Києві

Як кремують тіло людини?

Комплекс крематорію складається з промислових печей, здатних генерувати температуру 900-1100° C, яка забезпечує повний розпад тіла і перетворення його в попіл.

Труна з тілом доставляється в крематорій і ставиться на катафалк в залі для обряда поховання. Після закінчення труну перекладають на транспортер і переміщають до транзитного приміщення, звідки через певний час у кремаційну піч.

Процедура займає від півтора до двох годин, а після кремації залишається прах об'ємом близько 2 літрів.

Що робити після кремації?

Залежно від волі померлого або ж його родичів після кремації урну з прахом закладають в нішу колумбарія, ховають в могилу (в тому числі в споріднену), зберігають удома або ж розвіюють прах.

Які документи потрібні?

Для проведення процедури кремації потрібні:

  • Свідоцтво про смерть (оригінал).

  • Довідка про причини смерті (оригінал).

  • Паспорт родича (йому після кремації віддадуть урну з прахом).

Скільки коштує кремація?

Як розповіли журналісту OBOZREVATEL в Київському крематорії, мінімальна вартість такого похорону "під ключ" обійдеться в 7,5 тис. грн. Сюди входить власне сама кремація, труна, урна для праху, оренда транспорту і ритуального залу, послуги вантажників і організатора церемонії.

При цьому, як зазначено на сайті СКП "Київський крематорій", сама процедура кремації коштує 445 - 490 гривень, труну від 725 грн, урна для праху від 670 грн. Відзначимо, якщо зовсім туго з грошима, то трохи знизити витрати можна, відмовившись від деяких "супутніх" послуг.

Кремація чи традиційне поховання?

В одній з ритуальних служб Києва нам розповіли, що економ-варіанти і кремації, і звичайного поховання коштують приблизно однаково. Мінімум — від 5 тис. грн.

Однак вартість землі під традиційне поховання в Києві – просто космос. Ціни стартують від 5 тисяч доларів за квадратний метр. Справа в тому, що офіційно кладовища столиці закриті і ховати можна тільки в передмістях.

Є ще один момент, чому в Києві стали частіше кремувати тіла. Згідно "Гігієнічним вимогам щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України", підпоховання труни в одну могилу допускається тільки після 20 років. У той час як урни з прахом можна закопувати незалежно від часу останнього поховання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12:00 6 квітня кількість підтверджених випадків коронавіруса COVID-19 досягла 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олег Тимченко
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
похорон Міністерство охорони здоров'я
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