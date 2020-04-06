Атака коронавірусу в Києві: скільки коштують кремація і звичайний похорон

Після слів міського голови Києва Віталія Кличка про кремацію померлих від коронавірусу, багато хто зробив висновок: ховати "по-старому" відтепер заборонено. Однак, станом на 6 квітня все залишається, як є. Проте, найбличим часом Кабмін повинен опублікувати постанову, яка стосується цієї делікатної теми.

Запобігти зараженню

Наприкінці березня китайські вчені на прес-конференції в Пекіні заявили, що коронавірус залишається в легенях пацієнтів після смерті. У той же час у ВООЗ вважають, що самі тіла не несуть загрози, а ось скупчення людей під час церемонії – так.

Проте, в Китаї та Італії, які серйозно постраждали від епідемії коронавірусу, воліли кремацію.

В Україні є всього три крематорія, один із них – у Києві. OBOZREVATEL з'ясував, у скільки обійдеться в столиці процедура кремації і що для цього потрібно.

Де знаходиться Київський крематорій?

У Києві існує один крематорій, він розташований на Байковому кладовищі (вул. Байкова, 16). Там знаходиться і колумбарій, куди можна помістити урну з прахом.

Київський крематорій Скріншот з відео "Апостроф"

Кремація проводиться щодня, за винятком великих державних і релігійних свят.

Крематорій в Києві

Як кремують тіло людини?

Комплекс крематорію складається з промислових печей, здатних генерувати температуру 900-1100° C, яка забезпечує повний розпад тіла і перетворення його в попіл.

Труна з тілом доставляється в крематорій і ставиться на катафалк в залі для обряда поховання. Після закінчення труну перекладають на транспортер і переміщають до транзитного приміщення, звідки через певний час у кремаційну піч.

Процедура займає від півтора до двох годин, а після кремації залишається прах об'ємом близько 2 літрів.

Що робити після кремації?

Залежно від волі померлого або ж його родичів після кремації урну з прахом закладають в нішу колумбарія, ховають в могилу (в тому числі в споріднену), зберігають удома або ж розвіюють прах.

Які документи потрібні?

Для проведення процедури кремації потрібні:

Свідоцтво про смерть (оригінал).

Довідка про причини смерті (оригінал).

Паспорт родича (йому після кремації віддадуть урну з прахом).

Скільки коштує кремація?

Як розповіли журналісту OBOZREVATEL в Київському крематорії, мінімальна вартість такого похорону "під ключ" обійдеться в 7,5 тис. грн. Сюди входить власне сама кремація, труна, урна для праху, оренда транспорту і ритуального залу, послуги вантажників і організатора церемонії.

При цьому, як зазначено на сайті СКП "Київський крематорій", сама процедура кремації коштує 445 - 490 гривень, труну від 725 грн, урна для праху — від 670 грн. Відзначимо, якщо зовсім туго з грошима, то трохи знизити витрати можна, відмовившись від деяких "супутніх" послуг.

Кремація чи традиційне поховання?

В одній з ритуальних служб Києва нам розповіли, що економ-варіанти і кремації, і звичайного поховання коштують приблизно однаково. Мінімум — від 5 тис. грн.

Однак вартість землі під традиційне поховання в Києві – просто космос. Ціни стартують від 5 тисяч доларів за квадратний метр. Справа в тому, що офіційно кладовища столиці закриті і ховати можна тільки в передмістях.

Є ще один момент, чому в Києві стали частіше кремувати тіла. Згідно "Гігієнічним вимогам щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України", підпоховання труни в одну могилу допускається тільки після 20 років. У той час як урни з прахом можна закопувати незалежно від часу останнього поховання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12:00 6 квітня кількість підтверджених випадків коронавіруса COVID-19 досягла 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.

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