Носій ідей гіперлупа, – експерт прокоментував пропозиції міністра Абрамовського із закупівлі автобусів Києвом

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський продемонстрував, чому влада програла місцеві – через повне нерозуміння проблем на місцях.

Про це на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" написав експерт Дмитро Корнійчук, коментуючи заяву міністра та відповідь на неї заступника голови КМДА Олександра Густєлєва.

На думку експерта, міністр продемонстрував, чому влада повністю програла місцеві вибори – через повне нерозуміння проблем на місцях.

"Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський (хто це?) дорікнув Києву в закупівлі дизельних автобусів. Мовляв, це не найкраще рішення, треба було електричні. Загалом, укотре маємо доказ, що у влади гіперлуп головного мозку та повне нерозуміння проблем на місцях. Власне, саме тому влада й повністю програла місцеві вибори...", – написав Корнійчук.

Експерт поставив кілька запитань Абрамовському.

"Ви вже припинили незаконний видобуток бурштину? Ви зупинили вирубку закарпатських лісів? Можливо, розв'язали проблему з похованнями радіоактивних відходів? Або ваша партія має серйозну підтримку серед киян? Якщо немає, то навіщо лізти до місцевої влади зі своїми некомпетентними порадами?" – написав Корнійчук.

Експерт наголосив, що для початку місту важливо розв'язати проблему маршруток і регулярності громадського транспорту.

"За 50 млн можна закупити або 200 автобусів євро-5, або 60 електро. Для електро ще потрібна інфраструктура, а на це потрібні час і додатковий ресурс. На Київ чекає розширення парку електричного транспорту та інфраструктури під нього. Заступник Кличка озвучив плани на 2021-2023 рр. щодо поступового (!) виведення на маршрути електротранспорту. Але місто тверезо оцінює свої можливості (на відміну від міністра, який рахує чужі гроші) та тому починає з головного", – наголосив Корнійчук.

Нагадаємо, що раніше міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю журналу "Фокус" назвав незрозумілим рішення київської влади про придбання двохсот автобусів. "Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не кращим рішенням для XXI століття. Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба. У Запоріжжі, Житомирі задумалися про електротранспорті, а в Києві купують 200 дизелів із Білорусі", – заявив Абрамовський.

Пізніше на сайті КМДА з’явився коментар заступника Кличка Олександра Густєлєва, в якому той зазначив, що Київ закуповує сучасний транспорт, спираючись на критерії ціна-якість-комфорт. "Закупівля нових автобусів була дуже важлива для столиці, оскільки тільки завдяки збільшенню рухомого складу можна поліпшити якість перевезень пасажирів. Придбаний транспорт повністю відповідає вимогам екологічності – нові автобуси обладнані двигунами Mercedes-Benz екологічного стандарту ЄВРО-5", – зазначив Густєлєв.