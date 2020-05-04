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4 травня • оновлено в 22:59
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Низькі зарплати в медиків лікарні №8 у Києві, які працюють із COVID-19: Кличко прояснив ситуацію

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Мер Києва Віталій Кличко прояснив ситуацію із міською клінічною лікарнею №8, персонал якої поскаржився на низький рівень зарплатні.

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Медики там контактують із хворими на коронавірус COVID-19, хоч сам заклад не є "опорним" для боротьби із цією недугою. Про ситуацію Кличко розповів під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він нагадав, що в Україні з 1 квітня розпочалася друга хвиля медичної реформи. Відтоді медзаклади усіх рівнів, згідно із законом, почали фінансуватися саме Національною службою здоров’я. Водночас, за словами Кличка, Київ знайшов кошти у своєму бюджеті на доплати медикам столиці.

"За березень сума, яку виділило місто на доплати та премії конкретно медикам 8-ої лікарні, становила 10 млн 432 тисячі гривень. А в квітні лікарня отримала значно менше – від Національної служби здоров’я", – підкреслив він.

Кличко прояснив ситуацію із зарплатами в медиків лікарні №8 у Києві. Ілюстрація

Кличко прояснив ситуацію із зарплатами в медиків лікарні №8 у Києві. Ілюстрація

"Останніми роками щомісяця столичні медпрацівники отримували так звану муніципальну надбавку – до 50% від окладу. У такому вигляді, відповідно до реформи, вона більше виплачуватися не може. Тому тепер у рамках програми "Здоров’я киян", де ми передбачили кошти для медиків, місто надаватиме безповоротну фінансову допомогу. Наприкінці минулого тижня я підписав розпорядження. І за квітень усім медикам лікарень будуть нараховані з міського бюджету додаткові виплати відповідно до відпрацьованого часу", – додав Кличко.

Отже, за словами очільника Києва, для лікарів сума таких нарахувань становитиме 4 тис. грн, для медичних сестер – 3 тис. грн, молодшого медперсоналу – 1 тис. грн. Мова саме про медиків, які не працюють із хворими на коронавірус.

"Що стосується фінансової допомоги за березень медпрацівникам, які лікують хворих на COVID-19, то медики лікарні №8 її справді не отримали. Це сталося тому, що керівник закладу не надав до департаменту охорони здоров’я інформації про лікування таких хворих у цій лікарні", – заявив Кличко.

Він зазначив, що всіх хворих на пневмонію, яких доставляють у лікарні міста, обов’язково тестують на коронавірус. А тоді в разі позитивного результату – одразу переводяться в "опорні" медзаклади.

"У Київській лікарні №8 у березні було семеро таких хворих. Лікарі, які з ними працювали, отримають доплату від міста за документами, що подасть головний лікар", – наголосив очільник столиці.

Також він додав, що відповідальність за належний захист медиків несе саме керівник закладу. Так, за інформацією департаменту охорони здоров’я, керівник лікарні №8 не звертався з даними про нестачу засобів захисту для працівників. У своїх звітах він вказував, що лікарня забезпечена необхідним.

"Тож питання: або керівник надає недостовірну інформацію, або необхідний захист не потрапляє до медичних працівників. Я доручив Держпродспоживслужбі ретельно перевірити факти, озвучені медиками", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарні №8 Києва медики не дочекалися обіцяних надбавок за роботу із хворими на COVID-19. Хоча їхня установа перебуває не на першій лінії боротьби з пандемією, персонал регулярно контактує з інфікованими коронавірусом. Тому 30 квітня працівники вирішили влаштувати страйк.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Ті, хто має відношення до медицини Києва, підтверджують правдивість слів мера (я маю знайомих і родичів з медичної сфери)! Тому не зрозуміло, чому тільки 2 лайки і аж 48 дизлайків? Знову кремлеботи і путірасти "відзначились"?!((( Нехай подивляться на ситуацію з ковід19 хоча б в Москві і області: це просто пекло на землі! Там тільки померлих в кілька разів більше, ніж в усій Україні!!!
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Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

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    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

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