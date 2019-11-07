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7 листопада • оновлено в 16:58
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"Нічого не горить і не димить!" Київ та область знову огорне туман

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Київ та область вночі та вранці в п'ятницю, 8 листопада, знову огорне туман.

Видимість очікується до 200-500 м, явище вкриє усе Правобережжя. Про це повідомила пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook із посиланням на Укргідрометцентр.

"Це просто туман! Тобто атмосферне явище, що полягає у скупченні продуктів конденсації водяної пари (дрібних крапель води, кристалів криги або їхньої суміші), застиглих у повітрі безпосередньо над земною поверхнею, у приземному шарі атмосфери. Нічого не горить, не димить і не тліє. Просто тепла осінь видалася!" – йдеться в дописі.

Київ та область знову огорне туман

Київ та область знову огорне туман

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Київ огорнув казковий туман: чарівні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ протягом тривалого часу у жовтні огортав туман. Водночас із його появою, з 15 до 21 жовтня, концентрація шкідливих речовин у повітрі міста значно переважала норму. За вказаний період у столиці спостерігалися значно вищі за допустимі концентрації пилу, сірчистого й чадного газу, а також формальдегіду.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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