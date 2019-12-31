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31 грудня • оновлено в 12:43
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"Ніби світ майбутнього!" Фото одного з перших універсамів Києва зворушило мережу

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У мережі опублікували зворушливе архівне фото одного з перших універсамів у Києві, яке викликало багато спогадів у користувачів.

Знімок розмітили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Автор допису зазначив, що перші універсами в місті почали з'являтися в 1970-х роках.

"Перший київський універсам був відкритий на Борщагівці. Далі у всіх нових районах: Теремки, Троєщина, Харківський, Виноградар", – додав він.

Один з перших універсамів Києва

Один з перших універсамів Києва

Клуб корінного киянина

У коментарях під дописом люди почали ділиться своїми спогадами про таких магазинах.

"Жили у той час на Борщагівці. Пам'ятаю цей універсам. Для мене це був світ майбутнього. Навіть у возику мене катали – це було особливе почуття гордості. Мені як дитині універсам здавався безмежним. І там було все, що я любила поїсти. Досі пам'ятаю, де і що лежало", "Пам'ятаю, як ми ще в школі з подругами влаштувалися в сусідній універсам "на практику". Фасувати (і їсти) цукерки по кульочках і розвідувати, які "дефіцити" продаватимуть", – написали вони.

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"На Оболоні. Йшли з мамою, щоб зайняти чергу біля дверей, з яких на візках вивозили то синіх курей, то молоко, то любительську ковбасу... Люди хапали і бігли до кас", "А ще в цьому універсамі на Борщагівці, на другому поверсі, було кафе. Мама брала там подвійну каву, а мені сосиски з батоном. І ще там високі столи були, круглі, один мене мало не придавив", – додали користувачі.

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося ретро-фото супермаркету Billa в Києві, на вулиці Михайла Гришка, 3. Кадр датується ще 2000 роком. У коментарях користувачі відзначили, що це перший супермаркет в Україні.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЗАТО СЕЙЧАС ЖРУТ ПРОСРОЧЕННЫЕ ТОВАРЫ ИЗ АШАНА
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хоxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Nemo Александр, Вас беседа со с л а б о у м н ы м интересует как медецинкий эксперимент?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Oleg Oleg, слишком много д е б и л ь н ы х вопросов. Даже для тебя, у р о д е ц. Если родится с л а б о у м н ы м, то не стоить это свое качество так навязчива демонстрировать
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Ш. Олег
Ш. Олег
Помню, как ребёнком первый раз в таком оказался с родителями - где-то на Куренёвке, по-моему. Хотя могу и ошибаться - давно дело было, во второй половине 70-х…
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