"Ніби світ майбутнього!" Фото одного з перших універсамів Києва зворушило мережу

У мережі опублікували зворушливе архівне фото одного з перших універсамів у Києві, яке викликало багато спогадів у користувачів.

Знімок розмітили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Автор допису зазначив, що перші універсами в місті почали з'являтися в 1970-х роках.

"Перший київський універсам був відкритий на Борщагівці. Далі у всіх нових районах: Теремки, Троєщина, Харківський, Виноградар", – додав він.

Один з перших універсамів Києва Клуб корінного киянина

У коментарях під дописом люди почали ділиться своїми спогадами про таких магазинах.

"Жили у той час на Борщагівці. Пам'ятаю цей універсам. Для мене це був світ майбутнього. Навіть у возику мене катали – це було особливе почуття гордості. Мені як дитині універсам здавався безмежним. І там було все, що я любила поїсти. Досі пам'ятаю, де і що лежало", "Пам'ятаю, як ми ще в школі з подругами влаштувалися в сусідній універсам "на практику". Фасувати (і їсти) цукерки по кульочках і розвідувати, які "дефіцити" продаватимуть", – написали вони.

"На Оболоні. Йшли з мамою, щоб зайняти чергу біля дверей, з яких на візках вивозили то синіх курей, то молоко, то любительську ковбасу... Люди хапали і бігли до кас", "А ще в цьому універсамі на Борщагівці, на другому поверсі, було кафе. Мама брала там подвійну каву, а мені сосиски з батоном. І ще там високі столи були, круглі, один мене мало не придавив", – додали користувачі.

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві Скріншот

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві Скріншот

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві Скріншот

Коментарі користувачів про перші універсами у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося ретро-фото супермаркету Billa в Києві, на вулиці Михайла Гришка, 3. Кадр датується ще 2000 роком. У коментарях користувачі відзначили, що це перший супермаркет в Україні.

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