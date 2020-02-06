"Незвичний ракурс будення": архівні фото Києва розчулили мережу

У мережі з'явилися вражаючі фото Києва у 1980-х роках. Вони розчулили місцевих жителів, які почали бурхливо коментувати допис.
Так, автором великої частини знімків є Сергій П'ятериков. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На фото зображений як центр столиці України з його неперевершеними спорудами, так і буденне життя киян у ті часи. Всі кадри зроблені у чорно-білих відтінках.
"Київ кінця 80-х. Романтичний, чудовий і... досить незвичний!" – йдеться у дописі.
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Мешканці Києва почали активно і з захопленням коментувати знімки.
"Незвичний ракурс справжнього будення. Цікаво було впізнавати!", "Дякую, що поділились фото. Молодість мила – це щастя моє!!!", "На фото багато дерев і мало транспорту, а зараз все з точністю, але навпаки", "Київ – красень! Настальгія за щасливим дитинством", – написали вони.
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Київ у 1980-х роках
Клуб корінного киянина
Коментарі користувачів мережі
Скріншот
Коментарі користувачів мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спливло архівне відео Києва у 1980-х роках. На ньому зображено берег Дніпра з величезною кількістю людей, сама річка, пам'ятники, церкви, транспортні засоби тих часів і центр міста.
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