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7 лютого • оновлено в 09:07
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/ Життя столиці

"Незвичний ракурс будення": архівні фото Києва розчулили мережу

3.2т
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У мережі з'явилися вражаючі фото Києва у 1980-х роках. Вони розчулили місцевих жителів, які почали бурхливо коментувати допис.

Так, автором великої частини знімків є Сергій П'ятериков. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На фото зображений як центр столиці України з його неперевершеними спорудами, так і буденне життя киян у ті часи. Всі кадри зроблені у чорно-білих відтінках.

"Київ кінця 80-х. Романтичний, чудовий і... досить незвичний!" – йдеться у дописі.

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Мешканці Києва почали активно і з захопленням коментувати знімки.

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"Цирк мого дитинства!" З'явилися вражаючі архівні фото центру Києва

"Незвичний ракурс справжнього будення. Цікаво було впізнавати!", "Дякую, що поділились фото. Молодість мила – це щастя моє!!!", "На фото багато дерев і мало транспорту, а зараз все з точністю, але навпаки", "Київ – красень! Настальгія за щасливим дитинством", – написали вони.

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Київ у 1980-х роках

Київ у 1980-х роках

Клуб корінного киянина

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спливло архівне відео Києва у 1980-х роках. На ньому зображено берег Дніпра з величезною кількістю людей, сама річка, пам'ятники, церкви, транспортні засоби тих часів і центр міста.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Дуже шкода, що демонтували музичний фонтан на площі Незалежності. Таке чудове місце було для прогулянок, зустрічей і відпочинку. І що натомість - набудували всяку х...ю "а ля Москва", повз яку хочеться пробігти якомога швидше.
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0
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hunt andres
hunt andres
Укросеть так расстрогалась, шо рыдала двое суток)))
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Не одного человека в кастрюле на фото нет. Наверное, они еще не знают, что являются украинцами.
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2
2

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