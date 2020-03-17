Незвичайні маски та респіратори часів СРСР показали в мережі. Фото

У мережі показали незвичайні маски та респіратори часів СРСР.

Картинку з підручника з цивільної оборони розмістив керівник проєкту Dtp.kiev.ua і блогер Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.

"Найпростіші засоби захисту органів дихання. Ілюстрація з підручника з цивільної оборони. СРСР. 1986 р." – написав він.

Незвичайні маски часів СРСР Влад Антонов

На картинці зображено чотири незвичайні тканинні маски та респіратор, а також захисні окуляри на обличчі людини. В інструкції зазначено, що такі засоби повинні були вберігати органи дихання від радіоактивного пилу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з інтенсивним поширенням коронавірусу COVID-19 лікарі та вчені запропонували ряд профілактичних заходів, які допоможуть вберегтися від зараження. Зокрема, експерти рекомендують одягати захисні медичні маски в погано вентильованих місцях масового скупчення людей.

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