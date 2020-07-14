Незвичайна будівля у Києві привернула увагу мережі: "сталінський" гуртожиток зажив новим життям. Фото

У мережі показали фото незвичного відреставрованого будинку у Солом'янському районі Києва.

Знімок був зроблений на вулиці Гарматній. Його опублікував киянин Дмитро Княжич на сторінці "Міряти кроками Київ" у Facebook.

"Здається, відреставрована старовинна споруда, про що свідчать пілястри і вікна в заглибинах. Цікава деталь –балконний "пояс" на рівні четвертого поверху", – пояснив він унікальність споруди.

Водночас інший киянин під ніком Києслав Борщагівець у коментарях відзначив, що це – реконструйований та добудований "сталінський" гуртожиток.

На фото нова фарба і її пастельні кольори хоч і надають будинку сучасного вигляду, але незвичні форми та виступи справді видають його старість.

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Коментар у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетне фото будівлі Кабінету міністрів України на вулиці Михайла Грушевського у Києві. Користувачі пригадали, що колись у приміщенні планували зробити Народний комісаріат внутрішніх справ (часи СРСР).