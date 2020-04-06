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6 квітня • оновлено в 20:40
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/ Життя столиці

Незважаючи на карантин: в Києві дозволять відвідувати храми на Великдень

4.6т
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У Києві не будуть забороняти відвідування храмів на Великдень, незважаючи на введений по всій країні посилений карантин.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомив мер столиці Віталій Кличко 6 квітня в ефірі одного з телеканалів. При цьому він закликав максимально обмежити присутність людей в храмах під час свят.

"Наближається велике свято Пасхи, і багато людей збираються піти до церкви. Ми не можемо заборонити, це бажання кожного", – заявив Кличко.

"Я зустрічався з представниками всіх конфесій, я звернувся до них, якщо можливо, обмежити присутність людей в ці дні, і звертаюся до всіх: якщо у вас є можливість, будь ласка, посвяткує цей день вдома. Це вкрай важливо", – сказав мер столиці.

Незважаючи на карантин: в Києві дозволять відвідувати храми на Великдень

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Кличко заявив, що готовий заборонити в Києві пересування всіх автомобілів, якщо ситуація з коронавірусом буде ускладнюватися.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Великдень
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а лучше ехать в церкву в метро.
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Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

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