Незважаючи на карантин: українці масово кинулися до церков на Великдень. Фото

Десятки жителів Києва в ніч на Великдень, 19 квітня, вирушили в церкви і храми.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL, опублікувавши фото з місця подій. Парафіяни УПЦ МП проігнорували заклик президента Володимира Зеленського залишитися вдома і дивитися богослужіння онлайн.

Люди, незважаючи на загрозу коронавірусу, зібралися освятити кошик. Біля кожної церкви чергували правоохоронці.

У Соборі Святої Ольги парафіяни слухали службу як всередині, так і на вулиці. Кошики святили в невеликому дворику біля храму. Поліція спостерігала за ситуацією і просила залишатися на вулиці, не створюючи великого скупчення всередині.

Собор Святої Ольги

Собор Святої Ольги

Собор Святої Ольги

Церква Святителя Миколи Чудотворця – люди не заходили всередину, для їхньої зручності на сходинках встановили плазму, щоб було видно службу. Люди намагалися дотримуватися дистанції.

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Однак з жінок біля храму Олега Брянського в коментарі OBOZREVATEL заявила, що "відвідати церкву – це конституційне право". Вона вважає, що таким чином не порушила карантин.

Храм благовірного князя Олега Брянського

Храм благовірного князя Олега Брянського

Церква Різдва Христового на період богослужіння територію закрила. Лише після цього людей почали запускати по 10 чоловік, щоб вони могли освятити свої кошики.

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Також десятки людей прийшли до храму Святого Князя Ярослава Мудрого. Богослужіння вони слухали на вулиці.

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Як писав OBOZREVATEL, делегація УПЦ МП ввечері в суботу, 18 квітня, доставила в Київ благодатний вогонь. Через це в столиці України розгорівся чималий ажіотаж.

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