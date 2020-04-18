Головна Новини
19 квітня • оновлено в 02:19
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Незважаючи на карантин: українці масово кинулися до церков на Великдень. Фото

2.6т
Читати матеріал російською

Десятки жителів Києва в ніч на Великдень, 19 квітня, вирушили в церкви і храми.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL, опублікувавши фото з місця подій. Парафіяни УПЦ МП проігнорували заклик президента Володимира Зеленського залишитися вдома і дивитися богослужіння онлайн.

Люди, незважаючи на загрозу коронавірусу, зібралися освятити кошик. Біля кожної церкви чергували правоохоронці.

У Соборі Святої Ольги парафіяни слухали службу як всередині, так і на вулиці. Кошики святили в невеликому дворику біля храму. Поліція спостерігала за ситуацією і просила залишатися на вулиці, не створюючи великого скупчення всередині.

Собор Святої Ольги

Собор Святої Ольги

Собор Святої Ольги

Собор Святої Ольги

Собор Святої Ольги

Собор Святої Ольги

Церква Святителя Миколи Чудотворця – люди не заходили всередину, для їхньої зручності на сходинках встановили плазму, щоб було видно службу. Люди намагалися дотримуватися дистанції.

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Церква Святителя Миколи Чудотворця

Однак з жінок біля храму Олега Брянського в коментарі OBOZREVATEL заявила, що "відвідати церкву – це конституційне право". Вона вважає, що таким чином не порушила карантин.

Храм благовірного князя Олега Брянського

Храм благовірного князя Олега Брянського

Храм благовірного князя Олега Брянського

Храм благовірного князя Олега Брянського

Церква Різдва Христового на період богослужіння територію закрила. Лише після цього людей почали запускати по 10 чоловік, щоб вони могли освятити свої кошики.

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Церква Різдва Христового

Також десятки людей прийшли до храму Святого Князя Ярослава Мудрого. Богослужіння вони слухали на вулиці.

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Як писав OBOZREVATEL, делегація УПЦ МП ввечері в суботу, 18 квітня, доставила в Київ благодатний вогонь. Через це в столиці України розгорівся чималий ажіотаж.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Великдень" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Великдень
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну что : удачного коронавируса в больницы не идите !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,3 мільйонів осіб, загинули – понад 155 тисяч.

  • Ізраїль вирішив послабити карантин: що дозволять в першу чергу.

  • Вчені вирахували дату, коли в Україні буде пік коронавірусу.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги