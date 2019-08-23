"Немає альтернативи": Зеленський висловився про День Незалежності в Києві

Українці на День Незалежності держави можуть брати участь у будь-якому із запланованих заходів, буде це офіційна програма або добровільно організований військовий парад "Марш захисників".

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський після зустрічі з ветеранами та волонтерами 23 серпня. Глава держави зазначив, що альтернативи Дню Незалежності як державному святу бути не може.

"Мені здається, що у нас є День Незалежності України, і це найголовніше. І немає альтернативи цьому дню. Якщо цього дня люди хочуть піти... Я не вважаю, що це (Марш захисників) альтернативний парад", це дуже неправильно", – повідомив він.

Репетиція Ходи гідності "Укрінформ"

Як відомо, у 2019 році в Києві у День Незалежності буде два масштабні заходи: Хода гідності і "Марш захисників", організований ветеранами війни на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у відеозверненні заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Це рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад.

22 серпня пройшла репетиція Ходи гідності, приуроченого до Дня Незалежності України. Репетиція почалася з Алеї Героїв Небесної Сотні. Спочатку режисер заходу Алан Бадоєв повторив програму з дітьми та курсантами Київського військового ліцею.

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