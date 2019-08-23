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"Немає альтернативи": Зеленський висловився про День Незалежності в Києві

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Українці на День Незалежності держави можуть брати участь у будь-якому із запланованих заходів, буде це офіційна програма або добровільно організований військовий парад "Марш захисників".

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський після зустрічі з ветеранами та волонтерами 23 серпня. Глава держави зазначив, що альтернативи Дню Незалежності як державному святу бути не може.

"Мені здається, що у нас є День Незалежності України, і це найголовніше. І немає альтернативи цьому дню. Якщо цього дня люди хочуть піти... Я не вважаю, що це (Марш захисників) альтернативний парад", це дуже неправильно", – повідомив він.

Репетиція Ходи гідності

Репетиція Ходи гідності

"Укрінформ"

Новини
"Збирають під Зе": військовий розкрив плани на парад до Дня Незалежності

Як відомо, у 2019 році в Києві у День Незалежності буде два масштабні заходи: Хода гідності і "Марш захисників", організований ветеранами війни на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у відеозверненні заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Це рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад.

22 серпня пройшла репетиція Ходи гідності, приуроченого до Дня Незалежності України. Репетиція почалася з Алеї Героїв Небесної Сотні. Спочатку режисер заходу Алан Бадоєв повторив програму з дітьми та курсантами Київського військового ліцею.

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Тема
День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Я не считаю, что это очень неправильно" - фраза потрясающая, конечно. На фоне подобного дипломатического шедевра блекнет даже Леонид Макарович Кравчук с его незабвенным "Ситуацiя в країнi вiдповiдна обставинам" в день путча в Москве. Вроде бы и не правильно, но и не неправильно тоже. Хотя и не очень. :)
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
я його дозволу не потребую. це моє законне право. хай роздає дозволи в себе в хаті.
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