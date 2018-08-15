Руйнуються на очах: ​​названі найнебезпечніші мости Києва

У Києві 75 мостів потребують термінового капітального ремонту і можуть нести загрозу безпеці. Деякі з них востаннє реконструювали понад 40 років тому.

Станом на серпень 2018 року три споруди перебувають у передаварійному стані: міст Патона, міст Метро і Шулявський шляхопровід. Останній був визнаний аварійним ще у 2007 році, після того як у пожежі втратив 30% несучої здатності, пише видання Deutche Welle.

Тоді на його ремонт виділили три мільйони гривень, однак і це не допомогло - через 10 років, у 2017, шляхопровід частково обрушився. Подія обійшлася без жертв, проте міст так і не закрили: початок робіт там заплановано тільки на 18 серпня.

Ще один шляхопровід, Кирилівський, обвалився в липні 2018 - в той день столицю залило дощами. До моменту НП його вже почали ремонтувати і навіть встигли провести часткову реконструкцію, проте вода вимила ґрунт з-під опор.

Обвалення Кирилівського моста Facebook dtp.kiev.ua

До відновлення небезпечного моста Метро поки ще не приступили, хоча комунальники і обіцяють зробити це найближчим часом. Міст Патона також тільки чекає зміцнення, а поки руйнується буквально на очах.

Міст Патона Facebook Борислав Береза

Як писав OBOZREVATEL, в італійському місті Генуя 14 серпня обвалився міст. Катастрофа забрала життя понад 30 осіб. Міністр транспорту та інфраструктури Італії Данило Тонінеллі причиною трагедії назвав серйозні недоліки в обслуговуванні.