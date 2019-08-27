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"Не надягайте піджачки!" Синоптик дала спекотний прогноз на останній тиждень літа в Києві

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У Києві в останній тиждень літа буде сухо і без опадів, а ближче до вихідних навіть пройде невелике підвищення температури.

28 серпня буде сонячно, до +27, написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко. 29 числа температура знизиться до +23...+25.

"Однак далі стовпчики термометрів знову поповзуть вгору і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде жарко. Тому школярам не варто надягати піджачки, особливо темні, або будь-який інший задушливий одяг", – порадила вона.

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Аналогічний прогноз погоди склали і в Укргідрометцентрі. На ніч синоптики пообіцяли всього +10...+12 градусів, а ось вдень, починаючи з п'ятниці, в столиці буде до +27.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода у вівторок, 27 серпня буде тепла, а місцями посушлива і без опадів. У цей день країну охопить антициклон.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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