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24 жовтня • оновлено в 10:51
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"Не хочемо псувати настрій Кличку": "Нафтогаз" розкритикував старт опалювального сезону в Києві

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Державна компанія "Нафтогаз України" критично оцінила обіцянку розпочати опалювальний сезон у Києві з 25 жовтня.

На офіційній сторінці компанії в Facebook відзначили, що підключати об'єкти і будинки до тепла варто вибірково.

"Не хочемо псувати настрій пану Кличку (меру Києва. – Ред.), але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепло. Найближче похолодання в наступний вівторок – буде +8, а вже в понеділок, 4 листопада, до +11. До того ж, з наступного тижня (з 28 жовтня. – Ред.), починаються шкільні канікули і опалювати порожні класи немає сенсу", – заявили в "Нафтогаз".

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Також у компанії зауважили, що кияни могли б заощадити гроші і "не опалювати повітря".

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на вівторок, 22 жовтня, опалювальний сезон почався вже в 12 областях. Насамперед підключили об'єкти соціальної сфери, відразу більше третини об'єктів почали опалювати у восьми областях, більше половини – в Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській областях та Києві.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
теплые помещения зимой это пережиток совка и подражание рашке. долой!
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
У нас уже давно батареи горячие.
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